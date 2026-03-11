Ocenění za neústupnost Statkevičovi, jedné z nejvýraznějších postav demokratické opozice v Bělorusku, předala v prostorách Pražské křižovatky Maria Tomak, ukrajinská odbornice na lidská práva a členka letošní festivalové Poroty Václava Havla.
„Mikalaj Statkevič po více než třicet let navzdory věznění a represím vytrvale hájí právo Bělorusů žít ve svobodné a demokratické zemi. Jeho odvaha stát proti autoritářské moci inspiruje a připomíná, že mezinárodní solidarita s těmi, kdo za svobodu platí osobní cenu, má hluboký smysl,“ uvádí Nadiia Ivanova, ředitelka Centra pro lidská práva a demokracii organizace Člověk v tísni.
Na programu pak bylo promítání dokumentu Tak to mělo bejt ze současného Maďarska. Portrét mladého maďarského rappera Pogányho Induló nabízí syrový vhled do stavu země, mapuje úskalí předčasné slávy i autentickou zkušenost generace Z.
Celkem festival letos nabídne 106 dokumentárních filmů z nejrůznějších koutů světa. Tématy nejsou jen dopady války či lidská práva, ale například i klima nebo životní styl.
Nejen filmy, ale i debaty a živé podcasty
Jeden svět si podle organizátorů zakládá na otevřeném dialogu a sdílení názorů. K tomu napomáhají i pofilmové debaty a panelové diskuse, které divákům navíc lépe zasadí film do kontextu. Jen v Praze festival přivítá přes 170 hostů z řad tvůrců nebo expertů na danou problematiku.
Několik debat bude navíc tento rok nově nahráváno v podobě živých podcastů. Ty se budou natáčet i každý den v salonku kavárny Lucerna. Objeví se zde například i moderátor Václav Dolejší se svým podcastem Vlevo dole, který bude společně s ředitelem festivalu Ondřejem Kamenickým rozebírat výzvy, kterým čelí v Čechách kulturní sféra.
Lidé se mohou těšit například na debatu k filmu Randím s fašistou s politoložkou Donatellou della Porta, která se věnuje násilí, terorismu nebo korupci. Do Prahy přijede i oceňovaný íránský režisér a novinář Nima Sarvestani a představí svůj dokument Před komisí smrti. V něm se vydává na cestu za spravedlností pro svého bratra, který byl popraven íránským režimem za podporu levicové opozice.
Tyranii vládního režimu se věnuje i Kalbinur Sidik, která je očitou svědkyní krutého zacházení s ujgurským obyvatelstvem v Číně a je protagonistkou snímku Čína tě sleduje.
Téma s z jiné oblasti si pak zvolil například francouzský dokumentarista Henri Poulain, jenž ve svém snímku V útrobách AI rozkrývá temná zákoutí umělé inteligence.