Začal dokumentární festival Jeden svět. Ocenění míří k běloruskému opozičníkovi

Autor:
  19:15
Ve středu 11. března odstartoval 28. ročník mezinárodního filmového festivalu Jeden svět, který se zaměřuje na lidskoprávní problematiku. Slavnostní zahájení započalo předáním ceny Homo Homini běloruskému politickému vězni Mikalaji Statkevičovi. Akce v Praze potrvají do 19. března, v dalších českých městech do 24. dubna. Kromě filmů se návštěvníci mohou těšit i na debaty s experty.
Ředitel festivalu Jeden svět Ondřej Kamenický. (5. března 2024)

Ředitel festivalu Jeden svět Ondřej Kamenický. (5. března 2024) | foto: ČTK

Ředitel festivalu Ondřej Kamenický na tiskové konferenci k 27. ročníku...
Ředitel festivalu Ondřej Kamenický na tiskové konferenci k 27. ročníku...
Výkonná ředitelka Lenka Lovicarová na tiskové konferenci k 27. ročníku...
Dramaturgyně Lea Petříková na tiskové konferenci k 27. ročníku mezinárodního...
7 fotografií

Ocenění za neústupnost Statkevičovi, jedné z nejvýraznějších postav demokratické opozice v Bělorusku, předala v prostorách Pražské křižovatky Maria Tomak, ukrajinská odbornice na lidská práva a členka letošní festivalové Poroty Václava Havla.

Mads Mikkelsen už z Prahy zmizel, ale na víkend se vrátí. Bude hvězdou Comic-Conu

„Mikalaj Statkevič po více než třicet let navzdory věznění a represím vytrvale hájí právo Bělorusů žít ve svobodné a demokratické zemi. Jeho odvaha stát proti autoritářské moci inspiruje a připomíná, že mezinárodní solidarita s těmi, kdo za svobodu platí osobní cenu, má hluboký smysl,“ uvádí Nadiia Ivanova, ředitelka Centra pro lidská práva a demokracii organizace Člověk v tísni.

Na programu pak bylo promítání dokumentu Tak to mělo bejt ze současného Maďarska. Portrét mladého maďarského rappera Pogányho Induló nabízí syrový vhled do stavu země, mapuje úskalí předčasné slávy i autentickou zkušenost generace Z.

Arabela nebo Pane, vy jste vdova!. Festival oslaví 100 let Miloše Macourka

Celkem festival letos nabídne 106 dokumentárních filmů z nejrůznějších koutů světa. Tématy nejsou jen dopady války či lidská práva, ale například i klima nebo životní styl.

Nejen filmy, ale i debaty a živé podcasty

Jeden svět si podle organizátorů zakládá na otevřeném dialogu a sdílení názorů. K tomu napomáhají i pofilmové debaty a panelové diskuse, které divákům navíc lépe zasadí film do kontextu. Jen v Praze festival přivítá přes 170 hostů z řad tvůrců nebo expertů na danou problematiku.

Několik debat bude navíc tento rok nově nahráváno v podobě živých podcastů. Ty se budou natáčet i každý den v salonku kavárny Lucerna. Objeví se zde například i moderátor Václav Dolejší se svým podcastem Vlevo dole, který bude společně s ředitelem festivalu Ondřejem Kamenickým rozebírat výzvy, kterým čelí v Čechách kulturní sféra.

Tři měsíce do festivalu. U zámku bude nová zóna pro setkání se světem filmu

Lidé se mohou těšit například na debatu k filmu Randím s fašistou s politoložkou Donatellou della Porta, která se věnuje násilí, terorismu nebo korupci. Do Prahy přijede i oceňovaný íránský režisér a novinář Nima Sarvestani a představí svůj dokument Před komisí smrti. V něm se vydává na cestu za spravedlností pro svého bratra, který byl popraven íránským režimem za podporu levicové opozice.

Tyranii vládního režimu se věnuje i Kalbinur Sidik, která je očitou svědkyní krutého zacházení s ujgurským obyvatelstvem v Číně a je protagonistkou snímku Čína tě sleduje.

Téma s z jiné oblasti si pak zvolil například francouzský dokumentarista Henri Poulain, jenž ve svém snímku V útrobách AI rozkrývá temná zákoutí umělé inteligence.

Vstoupit do diskuse

Lichotí mi, když je ze mě lidem zle, říká představitel spartakiádního vraha

Nejčtenější

Praha, Úštěk, Ratboř. Kde všude se už v Česku mihli DiCaprio či Scorsese

Leonardo DiCaprio přijíždí v doprovodu ochranky na natáčení.

Natáčení filmu What Happens at Night Martina Scorseseho s Leonardem DiCapriem, Jennifer Lawrence a Madsem Mikkelsenem v Česku provází velký zájem fanoušků a zároveň přísné utajení ze strany...

Asia Express 2026: kdo vypadnul, účastníci, kde sledovat

Logo celosvětově úspěšného dobrodružného formátu Asia Express! V Česku ho uvede...

Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Premiéru měla v neděli 22. února na streamovací platformě prima+ a o týden později 1. března v hlavním vysílání...

Olympiku jsem účast nezakázala, ale nechci z pohřbu atrakci, vzkazuje vdova

Jiří Valenta, člen kapely Olympic

Vdova po zesnulém bývalém klávesistovi kapely Olympic Jiřím Valentovi v oficiálním prohlášení na Facebooku promluvila o plánovaném pohřbu jejího manžela. Tragickou událost si nepřeje medializovat a...

GLOSA: Toto už není můj svět, svěřil se Petr Nárožný. Proč? Na to se ho nezeptali

Petr Nárožný (25. září 2025)

Nejsilnější složku dokumentu Petr Nárožný - Herecký i jiný život inženýra, který v sobotní premiéře nasadí ČT, představuje Nárožný sám. Zvláště tam, kde se podělí o své myšlenky. Bohužel tvůrci se...

Zemřela Jennifer Runyonová známá z filmu Krotitelé duchů. Mihla se i v Beverly Hills

Americká herečka Jennifer Runyonová pózuje nasetkání fanoušků hororů a žánru...

Americká herečka Jennifer Runyonová, která se proslavila snímky Krotitelé duchů a Very Brady Christmas, zemřela v pátek na rakovinu. Runyonová začala svou kariéru seriálovými rolemi v 80. letech....

Začal dokumentární festival Jeden svět. Ocenění míří k běloruskému opozičníkovi

Ředitel festivalu Jeden svět Ondřej Kamenický. (5. března 2024)

Ve středu 11. března odstartoval 28. ročník mezinárodního filmového festivalu Jeden svět, který se zaměřuje na lidskoprávní problematiku. Slavnostní zahájení započalo předáním ceny Homo Homini...

11. března 2026  19:15

Koho nebaví balet, nikdy na něm nebyl, nebo viděl špatnou inscenaci, říká Jiří Bubeníček

Premium
Jiří Bubeníček

Mluví o baletu tak zaujatě, že vás dost možná naláká do hlediště. Dětství prožil Jiří Bubeníček v cirkusu, později se stal špičkovým tanečníkem a dnes je choreografem a taky otcem dvou dětí. Má je se...

11. března 2026

Rozpočet je maximum možného, reagoval Klempíř na demonstraci za kulturu

Demonstrace Stojíme za kulturou!, kterou svolali studenti uměleckých vysokých...

Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě odmítla jednat o otevřeném dopise Stojíme za kulturou! a proti škrtům v oblasti kultury. Otevřený dopis, který ve středu přečetla opoziční poslankyně,...

11. března 2026  10:53,  aktualizováno  17:43

RECENZE: Proti stalinskému systému se srdcem na dlani? Směšná sebevražda

65 %
Z filmu Dva prokurátoři

Pomalá, dusná a precizní studie beznaděje za stalinismu; tak se dá popsat novinka kin Dva prokurátoři. Dost napoví dva údaje: režisér Sergej Loznica, kritik Putinova režimu, žije v Německu a autor...

11. března 2026  15:53

Podívejte se, jak se ze Čtvrtníčka stane velemlok. Válka s mloky opět na spadnutí

Petr Čtvrtníček jako mlok Andy v připravovaném filmu podle slavného románu...

Slavný nadčasový román Karla Čapka Válka s mloky oslaví letos 90 let od svého prvního vydání. V rámci připomínky vstoupí v listopadu do kin stejnojmenný snímek režiséra Aurela Klimta. Film bude...

11. března 2026  14:37

Babička je rázná, výrazně ovlivnila naše vztahy, shodují se vnoučata Livie Klausové

Livie Klausové bude 10. listopadu 75 let, slavila s celou rodinou o týden dřív...

Nejen diplomatkou, první dámou a manželkou premiéra byla ve svém životě Livia Klausová. Ale také matkou a babičkou. Od svých dvou synů má celkem deset vnoučat, čtyři od Václava juniora a šest od...

11. března 2026  13:36

Oto, netúruj kultůru! Studenti protestovali proti Klempířovi a jeho škrtům v resortu

Demonstrace Stojíme za kulturou!, kterou svolali studenti uměleckých vysokých...

Studenti uměleckých oborů a zástupců kultury protestovali ve středu na Malostranském náměstí proti plánovaným škrtům rozpočtu ministerstva kultury. Akci Stojíme za kulturou! před středečním jednáním...

11. března 2026  10:37,  aktualizováno  12:42

Arnold se vrátí jako Barbar Conan. Násilí, šílenství, magie a příšery, chválí si příběh

Mytologické motivy jsou pro pohádky také typické. „Výborný příklad je Barbar...

O čem se již delší dobu hovořilo a psalo, se stalo skutečností. Arnold Schwarzenegger se po 44 letech od uvedení snímku Barbar Conan vrátí k jedné ze svých nejslavnějších rolí neohroženého válečníka...

11. března 2026  12:16

Baťových 150 let slaví roadshow i muzikál. Klus by rád očistil jméno jeho bratra

Představitelem Jana Antonína Bati v inscenaci Klan Baťa je Tomáš Klus (10....

V dubnu uplyne 150 let od narození významného obuvníka a průmyslníka Tomáše Bati. Připomínková akce v rámci celého roku přiveze do českých měst konference a veřejné diskuze o jeho stále platných...

11. března 2026  11:58

GLOSA: Dneska už se špatně sedí, zazní v poutavé zpovědi vězeňského kaplana

Vězeňský kaplan Otto Broch

Otto Broch: Byl jsem ve vězení. Tak se jmenuje kniha, kterou napsal státní zástupce Ondřej Šťastný jako knižní rozhovor s vězeňským kaplanem, který 30 let docházel do olomoucké vazební věznice. Svými...

11. března 2026  8:36

Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter
Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter

Ve spolupráci s L’Oréal Paris hledáme testerky, které chtějí vyzkoušet kompletní řadu pro zvětšení objemu vlasů – šampon, kondicionér a osvěžující...

Nevěděli jsme, jestli na manžela nebude někdo střílet, vzpomíná Livia Klausová

Livia Klausová

Měl to být původně jen televizní projekt, ale když se jeho tvůrci ponořili do životního příběhu Livie Klausové, pochopili, že stojí před něčím mnohem větším. Vznikl tak celovečerní film o jejím...

10. března 2026  15:35

Vlajku neberte! Florence and The Machine se na pražském koncertě zastali Ukrajinců

Koncert Florence and the Machine v Berlíně (14. března 2019)

Britská zpěvačka Florence Welchová zasáhla během koncertu své kapely Florence and The Machine v pražské O2 areně do situace s ukrajinskou vlajkou, kterou se ochranka u pódia snažila odstranit....

10. března 2026  14:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.