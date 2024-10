Dokumentární Ji.hlavu zahájí Prezidentka, portrét Zuzany Čaputové

Festivalu se zúčastní Kirsten Johnsonová, která pro Ji.hlavu natočila letošní znělku, či režiséři Roberto Minervini či Albert Serra. Diskusní platforma Inspirační fórum se bude věnovat tématům lesa, války, imunity, technologií a volného času.

Přehlídku, která poprvé potrvá deset dní, zahájí snímek Prezidentka. Portrét Zuzany Čaputové natočil Marek Šulík, který slovenskou prezidentku sledoval po celou dobu jejího funkčního období a zachytil i chvíle, kde jiné kamery nebyly.

Film po světové premiéře v Ji.hlavě vejde do českých kin stejně jako snímek Petera Kerekese Je to ve hvězdách, v němž klienti italské věštkyně jezdí o svých narozeninách na místa, jež jim předpověděla jako bod pozitivní změny, od Číny po Aljašku.

Celkem se v Jihlavě promítne přes tři sta děl v soutěžních i nesoutěžních sekcích, mezi nimi třeba polský pohled na mladé italské komunisty Soudruzi a soudružky, australský experiment ponořený do světa knihoven My a noc nebo francouzský pohled do psychiatrické léčebny Nejsem s tebou.

Z tuzemských premiér se pak objeví novinářská profese v Reportáži psané na benzínce, interaktivní příběh z ukrajinského obýváku Křehký domov nebo dílo malíře působícího často v Peru pod názvem Džungle Placht.

Tradičně program doplní dokumenty animované, hudební či experimentální, v diskusích se diváci setkají třeba se sociologem Thorstenem Peetzem na téma digitalizace intimních vztahů či s mikrobioložkou Monikou Cahovou o zdraví a imunitě.