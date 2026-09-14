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Festival komedie zahájili neznámí Šipkaři se Štáfkem, završí jej slavné Pupendo

Autor:
  9:15
Natáčení filmu Šipkaři

Natáčení filmu Šipkaři | foto: Falcon

Natáčení filmu Šipkaři
Natáčení filmu Šipkaři
Bolek Polívka a Eva Holubová ve filmu Pupendo (2003)
Záběr z filmu Pupendo, který v roce 2003 natočil režisér Jan Hřebejk
9 fotografií
Česko-slovenská krimikomedie Šipkaři, která v Novém Městě nad Metují slavnostně zahájila 48. Festival české filmové komedie, tvoří mezi vybranými díly výjimku. Pouze příběh, v němž se potkali Tomáš Maštalír a Jakub Štáfek, totiž přijde do kin až v říjnu.

Během sedmi festivalových dní, které vyvrcholí 19. září slavnostním předáním cen a unikátní projekcí filmu Pupendo z klasického filmového pásu, jde totiž o jedinou předpremiéru, soutěžit budou snímky, které již distribucí prošly.

Natáčení filmu Šipkaři
Natáčení filmu Šipkaři
Natáčení filmu Šipkaři
Bolek Polívka a Eva Holubová ve filmu Pupendo (2003)
9 fotografií

Jmenovitě se tu utká dvanáct titulů, a to Milion, 6 gramů, Někdo to rád v Plzni, Po večerce, Dream Team, Dovolená v Českém ráji, Dokonalý den, Nečekané léto, Pět švestek, Přání k narozeninám: Křtiny, Bardotky a Poberta.

O hlavních cenách rozhodne devítičlenná odborná porota, dvě trofeje udělí diváci. Tradiční Novoměstský hrnec smíchu získá film, při němž se diváci nejvíce smějí – během projekcí se měří intenzita a délka smíchu přímo v sále. O ceně Kinoboxu rozhodnou návštěvníci svým hodnocením.

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Součástí festivalu je také doprovodný program, který slibuje například Pavla Calltu, Jakuba Smolíka či Pokáče. Předprodej už před startem festivalu překonal celkovou návštěvnost loňského ročníku, prodalo se přes tři tisíce vstupenek.

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