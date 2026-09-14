Festival komedie zahájili neznámí Šipkaři se Štáfkem, završí jej slavné Pupendo

Během sedmi festivalových dní, které vyvrcholí 19. září slavnostním předáním cen a unikátní projekcí filmu Pupendo z klasického filmového pásu, jde totiž o jedinou předpremiéru, soutěžit budou snímky, které již distribucí prošly.
Jmenovitě se tu utká dvanáct titulů, a to Milion, 6 gramů, Někdo to rád v Plzni, Po večerce, Dream Team, Dovolená v Českém ráji, Dokonalý den, Nečekané léto, Pět švestek, Přání k narozeninám: Křtiny, Bardotky a Poberta.
O hlavních cenách rozhodne devítičlenná odborná porota, dvě trofeje udělí diváci. Tradiční Novoměstský hrnec smíchu získá film, při němž se diváci nejvíce smějí – během projekcí se měří intenzita a délka smíchu přímo v sále. O ceně Kinoboxu rozhodnou návštěvníci svým hodnocením.
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Součástí festivalu je také doprovodný program, který slibuje například Pavla Calltu, Jakuba Smolíka či Pokáče. Předprodej už před startem festivalu překonal celkovou návštěvnost loňského ročníku, prodalo se přes tři tisíce vstupenek.