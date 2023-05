Vrať se, vše odpuštěno! Cannes uvítá Johnnyho Deppa i jeho dceru

Donedávna byl Johnny Depp na černé listině, ale poté, co mu ve sporu s bývalou manželkou dal soud zapravdu, dostává zase pozvánky na hvězdné výsluní. V Cannes zastupuje historický film Jeanne du Barry, který se promítá mimo soutěž a kde hraje krále Ludvíka XV., milence titulní hrdinky.

Na festival míří také jeho dcera Lily-Rose Deppová, které v seriálu HBO nazvaném Idol ztělesnila popovou zpěvačku, jež se po zmarněném turné pokouší o nový vzestup. Po světové premiéře v Cannes se Idol objeví na obrazovkách v červnu.

Mimořádnou pozornost si nepochybně získá i jiná nesoutěžní novinka, Indiana Jones a nástroj osudu. Archeologa s bičem, kloboukem a duší dobrodruha, který hledá další legendární předmět hrozící změnou dějin, si znovu zahrál Harrison Ford.

K návratu veteránů lze připočíst rovněž režiséra Martina Scorseseho, který v Cannes představí svůj premiérový titul Killers of the Flower Moon. V případu sledujícím vyvraždění indiánského kmene hraje tandem DiCaprio a De Niro.

Slavná jména nechybějí ani v hlavní soutěži. Ken Loach přiveze titul The Old Oak pojmenovaný podle anglické vsi, kam míří syrští uprchlíci, Wes Anderson poslal své hrdiny včetně Toma Hankse do Asteroid City, o Zlatou palmu bojují též Aki Kaurismäki, Marco Bellocchio či Wim Wenders.

Česká účast se znovu omezí na studentskou sekci, kam z FAMU putují filmy Electra a Osmý den. Vedle hvězdných hostů se v Cannes čeká i domácí napětí, neboť po dobu festivalu tu platí zákaz demonstrací proti důchodové reformě.