Do filmových Benátek míří Geislerová s Otcem, čeká se i polemika o Gaze

Nejen filmem budou žít Benátky, kde novinka italského režiséra Paola Sorrentina nazvaná La Grazia ve středu zahájí 82. ročník mezinárodního festivalu. Pořadatelé musí počítat i s politickými akcemi, ještě před startem totiž obdrželi výzvu na podporu Palestiny.
Česká scenáristka a režisérka Zuzana Kirchnerová na filmovém festivalu v Cannes představila svůj celovečerní debut Karavan. Hlavní role ve snímku, který popisuje život lidí s mentálním postižením a s autismem, ztvárnili David Vodstrčil a Aňa Geislerová. (22. května 2025) | foto: Reuters

Herečka Aňa Geislerová (Karlovy Vary, 5. července 2025)
Nicolas Cage, Eva Mendes, Werner Herzog (Benátky 2009)
Skupina především italských filmařů, mimo jiné Marco Bellocchio, Matteo Garrone či Alice Rohrwacherová, zaslali vedení festivalu otevřený dopis, v němž požadují, aby se benátská přehlídka aktivněji stavěla na stranu Palestiny.

Vedle Italů podepsali výzvu třeba Abel Ferrara, Ken Loach nebo palestinský režijní tandem Arab Nasser a Tarzan Nasser, který v Cannes v sekci Un Certain Regard letos zabodoval snímkem Tenkrát v Gaze.

Pořadatelé v obecné rovině odpověděli, že filmové Benátky zůstávají tradičně otevřené dialogu a že i v jejich nynějším programu se vyskytují nové příběhy, které na důsledky konfliktu v Gaze reagují.

Geislerová zářila v Cannes. Náš film soutěží na prestižním festivalu po 30 letech

Favoriti jsou však jiní. V hlavní soutěži se objeví například Frankenstein, jejž režíroval Guillermo del Toro, komedie Yorgose Lanthimose s názvem Bugonia nebo Otec matka sestra bratr v režii Jima Jarmusche.

Diváci se těší na George Clooneyho, který se předvede ve filmu Jay Kelly, ze Států dorazí oscarová režisérka Kathryn Bigelowová, jejíž novinka se utká s díly francouzských kolegů Oliviera Assayase a Françoise Ozona. Porotu vede tvůrce Bokovky Alexander Payne.

V sekci Horizonty soupeří devatenáct snímků včetně slovenského Otce v režii Terezy Nvotové, která do hlavních rolí dramatu natočeného podle skutečných událostí obsadila Milana Ondríka a Annu Geislerovou.

Čestnou sošku Zlatého lva si z Benátek odveze režisér Werner Herzog, kterému ji už během úvodního ceremoniálu předá jeho americký kolega Francis Ford Coppola.

