Do filmových Benátek míří Geislerová s Otcem, čeká se i polemika o Gaze

Skupina především italských filmařů, mimo jiné Marco Bellocchio, Matteo Garrone či Alice Rohrwacherová, zaslali vedení festivalu otevřený dopis, v němž požadují, aby se benátská přehlídka aktivněji stavěla na stranu Palestiny.
Vedle Italů podepsali výzvu třeba Abel Ferrara, Ken Loach nebo palestinský režijní tandem Arab Nasser a Tarzan Nasser, který v Cannes v sekci Un Certain Regard letos zabodoval snímkem Tenkrát v Gaze.
Pořadatelé v obecné rovině odpověděli, že filmové Benátky zůstávají tradičně otevřené dialogu a že i v jejich nynějším programu se vyskytují nové příběhy, které na důsledky konfliktu v Gaze reagují.
Favoriti jsou však jiní. V hlavní soutěži se objeví například Frankenstein, jejž režíroval Guillermo del Toro, komedie Yorgose Lanthimose s názvem Bugonia nebo Otec matka sestra bratr v režii Jima Jarmusche.
Diváci se těší na George Clooneyho, který se předvede ve filmu Jay Kelly, ze Států dorazí oscarová režisérka Kathryn Bigelowová, jejíž novinka se utká s díly francouzských kolegů Oliviera Assayase a Françoise Ozona. Porotu vede tvůrce Bokovky Alexander Payne.
V sekci Horizonty soupeří devatenáct snímků včetně slovenského Otce v režii Terezy Nvotové, která do hlavních rolí dramatu natočeného podle skutečných událostí obsadila Milana Ondríka a Annu Geislerovou.
Čestnou sošku Zlatého lva si z Benátek odveze režisér Werner Herzog, kterému ji už během úvodního ceremoniálu předá jeho americký kolega Francis Ford Coppola.