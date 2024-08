Tři české vyslance v Benátkách doplní seriál ze zatopeného Dánska

Prvotina jménem After Party, experiment Křehký domov a dokument Je to ve hvězdách budou v národních barvách soutěžit na festivalu v Benátkách. Míří tam také televizní projekt oscarového tvůrce Thomase Vinterberga Families Like Ours, který se zčásti natáčel v Česku.