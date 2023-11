Filmový festival Febiofest je v insolvenci, žádost o ni podal Fenič

„Podal jsem sám žádost o insolvenci. Já jsem byl tou největší obětí, protože mně nikdy nebyla plně uhrazena kupní cena,“ řekl rozhlasu Fenič.

Zhruba před rokem Fenič oznámil, že do svého vlastnictví získal zpátky ochranné známky Febiofestu a společnost MFF Praha - Febiofest, která do té doby festival provozovala, ho už nesmí dál pořádat. Současně odstoupil z funkce čestného prezidenta festivalu. Vykonával ji od roku 2012 poté, co se pořádání Febiofestu vzdal. Jubilejní 30. ročník festivalu se letos už neuskutečnil.

Festival založila v roce 1993 Feničova společnost Febio festival. V závěru roku 2012 ale podle Feniče nezadlužený a úspěšný Febiofest získala za úřední odhad firma Erbia Holding, která byla jediným zájemcem.

„Přijal jsem i podmínku, že formou externí spolupráce zůstanu po požadovanou dobu čestným prezidentem. Ředitel, kterého jmenovala, však pak po třech letech získal festival do svého vlastnictví, v rozsahu původní smlouvy, tedy i s mým závazkem,“ popsal loni v říjnu Fenič situaci, kdy se majitelem stal Spáčil.

Fenič podle tehdejších svých slov nemohl do provozu společnosti nijak zasahovat ani o ní nebyl informován.