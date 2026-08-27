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Ferda Mravenec a Brouk Pytlík opět spolu. Dobrodružství zažijí v novém večerníčku

Autor:
  16:33
Brouk Pytlík a Ferda Mravenec v novém večerníčku České televize

Brouk Pytlík a Ferda Mravenec v novém večerníčku České televize | foto: Česká televize

Beruška v novém večerníčku České televize o Ferdovi Mravencovi a Brouku...
Brouk Pytlík v novém večerníčku České televize
Ferda Mravenec a Brouk Pytlík v novém večerníčku České televize
Kresba Ferdy Mravence od Ondřeje Sekory
11 fotografií
Ferda Mravenec a jeho horlivý kamarád Brouk Pytlík dostanou novou podobu, dětské publikum potěší poprvé jako večerníček. Nejslavnější postavičky z knížek Ondřeje Sekory znovu ožijí na konci srpna na programu ČT :D. Seriál pro Českou televizi si vzal po režijní stránce na starosti David Súkup.

„Zpracovat známou a oblíbenou látku je vždy těžký úkol. Na jedné straně je tu respekt k předloze, a to jak po výtvarné, tak po obsahové stránce, na straně druhé pak stejně důležitá potřeba ji tvůrčím způsobem rozvinout a posunout směrem k dnešním divákům. Myslím, že se to autorskému týmu podařilo beze zbytku,“ říká kreativní producentka Barbara Johnsonová.

Nový večerníček vznikl ve spolupráci České televize a společnosti Kuli Film. Pro realizaci zvolili tvůrci technologii reliéfní poloplastické loutky, která zachovává snadno rozpoznatelný výtvarný rukopis Ondřeje Sekory.

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„Ve většině knížek vystupují Ferda a Pytlík odděleně, ale scenáristovi Michalu Čunderlemu se krásně podařilo udělat z Ferdy a Pytlíka dvojici. Pytlík je popleta, který to myslí dobře, ale ne vždy to dobře skončí, a Ferda je ta klidná síla, která nakonec vše v dobré obrátí. Příběhy jsou díky tomu, že do nich zasahují oba dva, mnohem zábavnější a vrstevnatější,“ dodává režisér David Súkup.

Dětský seriál už získal první ocenění. Ze zlínského Film Festivalu di odnesl cenu diváků ČT :D za nejlepší krátký animovaný film, a to konkrétně za díl Jak šli gratulovat.

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Česká televize uvede dobrodružství na motivy knih Ondřeje Sekory poprvé 31. srpna od 18:45 na programu ČT :D.

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