Febiofest letos přidá filmy ve virtuální realitě. Znovu se bude vařit

Hlavní soutěž, klání komedií, Delikatesy z Východu, sekce Queer Now, Planet Dark pro náročné diváky či Generace s programem pro celou rodinu zůstanou v ustálené formě. Mění se Panorama, která bude mít dvě části.



Pod názvem Ikony se představí snímky známých režisérů, Nové proudy dají prostor mladým talentům ze světových festivalů. Připravena je například mezinárodní premiéra filmu Yesterday’s Past, rakouská sci-fi Trouble With Being Born nebo drama Night of Kings, zařazené v užších nominacích na Oscara pro nejlepší mezinárodní film.

Sekce Culinary propojující kinematografickou tvorbu s chuťovým zážitkem uvede dokument Funke. Vypráví o americkém šéfkuchaři Evanu Funkeovi, jehož specialitou se staly vlastnoručně vyráběné těstoviny, k filmu se vytváří i menu. O vítězích opět rozhodne jak odborná porota, tak třiatřicetičlenná divácká jury vedená čestným předsedou z řad známých osobností. Může v ní usednout kterýkoli filmový fanoušek od patnácti let, přihlášky přijímá festivalový web.

Organizátoři Febiofestu oznámili též výměnu výkonného ředitele, Marta Švecová Lamperová funkci převzala po Kamilu Spáčilovi, jehož jiná firma se podílela na pořádání trhů při předvolební kampani SPD.

„Už s nimi nespolupracujeme, zařídili jsme pro ně pouze nějaké zábory a techniku, tím to skončilo,“ vysvětlil Spáčil, který nadále zůstává majitelem i jednatelem Febiofestu. Nyní se chce soustředit na přípravu jarního ročníku.