Mimořádně citlivý obsah, varovali diváky. Pátá řada seriálu Fauda zobrazuje i 7. říjen

Autoři seriálu Lior Raz a Avi Issacharoff prohlásili, že právě napadení Izraele Hamásem byl pro nejnovější řadu klíčovým momentem. Původní scenáristické náčrty vzaly za své a bylo třeba je zásadně přepracovat.
Tématem páté série je válečné trauma a motiv pomsty. Dvě epizody se pak odehrávají přímo během 7. října a při uvedení v izraelské televizi letos v květnu byli diváci předem upozorněni na mimořádně citlivý obsah.
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Zemřel jeden z tvůrců seriálu Fauda. Padl v boji s Hamásem
Válečný konflikt ovlivnil nejen děj seriálu, ale také samotné natáčení. Člen produkčního týmu Matan Meir, nadrotmistr IDF, tedy ozbrojených sil Izraele, padl v listopadu 2023 v bojích v severní části Pásma Gazy. Herecký představitel agenta Sagiho Idan Amedi, který sloužil jako záložník v jednotce bojového inženýrství, byl v lednu 2024 vážně zraněn během likvidace tunelů Hamásu. V páté řadě se kvůli rekonvalescenci neobjeví, což na tvůrce kladlo nelehký úkol vysvětlit uspokojivě absenci jedné z nejoblíbenějších postav.
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Hvězda Faudy zveřejnila video, kde zachraňuje rodiny za zvuků bombardování
Kdo chybět nebude, je kromě zmíněného Liora Raze v roli Dorona Kavillia Yaakov Zada Daniel jako Eli a Doron Ben-David v roli Stevea. Novou posilou je francouzská herečka Mélanie Laurentová, známá například z Tarantinových Hanebných panchartů nebo z mysteriózní krimi Podfukáři.
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Premiérová řada seriálu Fauda měla ve své domovině premiéru v roce 2015 a odehrávala se v Izraeli a na Západním břehu Jordánu. Druhá série následovala o dva roky později, děj třetí (premiéra v roce 2019) se přesunul do Pásma Gazy a ve čtvrté (rok 2022) se diváci podívali do Bruselu, Sýrie a Libanonu.