Seriálový hit Fauda naváže filmem. Araby a Izraelce však asi neusmíří

Bylo by asi hodně naivní doufat, že by nečekaný seriálový hit z Izraele stál po letech nevraživosti u prvopočátku vzájemného pochopení mezi Izraelci a Palestinci. Dílo v režii Liora Riaze a Aviho Issacharoffa však pro případné vzájemné porozumění patrně udělalo víc než leckterá politická či diplomatická akce. Alespoň si to myslí sami tvůrci.

„Kdo se dosud na Faudě nestal závislým, čeká ho týden plný binge-watchingu,“ představuje neznalým divákům populární seriál Francine Whiteová, britská redaktorka The Jewish Chronicle, která se účastnila natáčení čtvrté série v Jaffě. „Tvůrci nabízejí obratně zpracovanou fikci, přitažlivé vyprávění o vraždě, pomstě, osobních zradách a bouřlivých milostných aférách. Fauda znamená v arabštině chaos a postavy rozhodně vedou chaotické životy,“ shrnuje redaktorka seriál.

Aktuální čtvrttá řada populárního seriálu totiž měla na Netflixu premiéru tento měsíc. Diváci se tak po třech letech znovu mohli ponořit do příběhu Dorona Kavillia, bývalého zvláštního agenta izraelské protiteroristické jednotky, který se vrátil do služby, aby dopadl teroristu z hnutí Hamás Taufiqa Hammeda. Lior Riaz a Avi Issacharoff během psaní scénáře vycházeli z vlastních zkušeností v izraelské armádě, první série navíc vznikala v časech vyostření situace mezi Izraelem a Hamásem v roce 2014, kdy Izraelské obranné síly zahájily v Pásmu Gazy operaci Ochranné ostří.

Tvůrce prý po letech stále překvapuje, s jak pozitivními reakcemi se jejich dílo po celém světě setkává. „Začínali jsme se snem, o kterém jsem si mysleli, že nikoho nezajímá. Nečekali jsme, že bude následovat takový úspěch,“ přiznává autor seriálu a zároveň představitel hlavního hrdiny Lior Riaz.

Lior Raz v seriálu Fauda

„Seriál změnil vnímání Izraelců mladými Araby. Předtím jsme pro ně byli prakticky jako nacisti, tak nás znázorňovali. Nyní ale rozumí, kým jsme,“ přemýšlí herec a dodává, že se Fauda postupně stala nejsledovanějším seriálem v Libanonu, Sýrii, Spojených arabských emirátech, Bahrajnu a Kataru. Tedy arabských zemích. Úspěch prý seriál slavil i v tradičně protiizraelsky naladěném Íránu. „Před pár týdny pak v jednom z egyptských deníků na přední stránce otiskli mou obrovskou fotografii,“ dodává Riaz.

Smířlivá slova tvůrců však trochu narušuje skutečnost, že palestinský Hamás začal loni natáčet seriál Pěst svobodných, vlastní reakci na údajně tendenční Faudu. „Izraelský seriál byl velmi kritizován a mnoho lidí říkalo, že sledování Faudy je další krok k normalizaci (vztahů) s Izraelem,“ uvedl tehdy umělecký šéf hnutí Mohammed Soraya. „Netflix podporuje sionistickou okupaci natáčením množství seriálů, jako je Fauda, které zobrazují Palestince jako zločince,“ dodává však. Radikální Hamas totiž jakékoliv uznání židovského státu odmítá a dívat se v Gaze na Faudu se tak rozhodně nesetká s pochopením.

„Diváci, kteří touží po palestinském pohledu na konflikt, by měli vyzvat Netflix, aby objednal sérii vytvořenou Palestinci. Fauda pro ně bude pravděpodobně zklamáním,“ uvedla pak na webu The Atlantic před více než čtyřmi lety Yasmeen Serhanová v článku nazvaném „Sledovat izraelský seriál Fauda jako Palestinka“. Jiná blízkovýchodní média pak seriál Fauda posměšně řadí jako moderní příklad žánru nazývaného „střelba a pláč“, tedy umělecké tvorby zobrazující vojáky litující svých činů, které museli z rozkazu vykonat.

Nová série nicméně slaví očekávaný úspěch, česká verze Netflixu jej nyní nabízí na druhém místě v přehledu aktuálně nejsledovanějších seriálů. O tom, zda se Fauda dočká i páté série, však zatím jasno není. Raz ale naznačil, že se jedná o natočení celovečerního filmu. „Velice vážně nyní mluvíme o natočení filmu. A jestli budou další série seriálu? To zatím nevíme, ale nebráníme se tomu,“ dodal podle britského serveru Express.co.uk.

Zmíněný web dodává, že Netflix většinou počká třicet dní od premiéry aktuální řady, než oznámí případný vznik další. Informace o páté sérii by se k nám tím pádem měly dostat někdy v polovině února.

Seriál Fauda se již dočkal indického remaku. Loni uvedená série Tanaav je zasazena do reálií Kašmíru a tamního nekončícího střetu mezi Indií a Pákistánem. Mluví se i o britské verzi.