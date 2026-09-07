Fantom Opery pro generaci tiktokerů? V novince září dcera Moniky Bellucci

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Pařížská Opéra Garnier znovu otevírá své brány. V moderním filmovém zpracování přichází do jejího souboru mladá tanečnice Anastasia, která během zkoušek údajně prokleté opery Orfeus naváže vztah s tajemným klavíristou.
S blížící se premiérou se v divadle začínají odehrávat nevysvětlitelné události a legenda o Fantomovi znovu ožívá. Režisér Alexandre Castagnetti přichází s vůbec první francouzskou filmovou adaptaci pro kina, která staví na současném prostředí, temné romantice a motivech posedlosti, touhy a osudové lásky.
V hlavních rolích se představí Deva Casselová, dcera Moniky Bellucci a Vincenta Cassela, známá také ze seriálu Gepard na Netflixu, dále Julien de Saint Jean a Romain Duris.
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Přežil recese, války i terorismus. Fantom Opery končí na Broadwayi až nyní
Snímek vychází z klasického románu Gastona Lerouxe z roku 1910. Autor při jeho psaní čerpal z tajemných událostí spojených se skutečnou Operou Garnier, ze záhadných zvuků z podzemí i z neobjasněné nehody, při níž zemřela domovnice. Tyto příběhy spolu se strachem zaměstnanců z rozsáhlého podzemí budovy položily základy legendy o Fantomovi opery.