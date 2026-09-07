Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Fantom Opery pro generaci tiktokerů? V novince září dcera Moniky Bellucci

Autor:
  8:28
Slavný román Gastona Lerouxe už přes sto let inspiruje divadelní i filmové tvůrce. Nový film si dává za cíl přiblížit kultovní příběh o posedlosti a osudové lásce generaci vyrůstající na Netflixu, BookToku a TikToku. Do českých kin dorazí temná romance v Opeře Garnier 29. října.

Trailery

Sledovat další díly na iDNES.tv

Pařížská Opéra Garnier znovu otevírá své brány. V moderním filmovém zpracování přichází do jejího souboru mladá tanečnice Anastasia, která během zkoušek údajně prokleté opery Orfeus naváže vztah s tajemným klavíristou.

Záběr z nového filmového zpracování klasiky Fantom opery
Záběr z nového filmového zpracování klasiky Fantom opery
Záběr z nového filmového zpracování klasiky Fantom opery
Záběr z nového filmového zpracování klasiky Fantom opery
9 fotografií

S blížící se premiérou se v divadle začínají odehrávat nevysvětlitelné události a legenda o Fantomovi znovu ožívá. Režisér Alexandre Castagnetti přichází s vůbec první francouzskou filmovou adaptaci pro kina, která staví na současném prostředí, temné romantice a motivech posedlosti, touhy a osudové lásky.

V hlavních rolích se představí Deva Casselová, dcera Moniky Bellucci a Vincenta Cassela, známá také ze seriálu Gepard na Netflixu, dále Julien de Saint Jean a Romain Duris.

Přežil recese, války i terorismus. Fantom Opery končí na Broadwayi až nyní

Snímek vychází z klasického románu Gastona Lerouxe z roku 1910. Autor při jeho psaní čerpal z tajemných událostí spojených se skutečnou Operou Garnier, ze záhadných zvuků z podzemí i z neobjasněné nehody, při níž zemřela domovnice. Tyto příběhy spolu se strachem zaměstnanců z rozsáhlého podzemí budovy položily základy legendy o Fantomovi opery.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

KVÍZ: „Můj bratře!“ Jak dobře znáte filmová dobrodružství Vinnetoua a Old Shatterhanda?

Plitvice, Chorvatsko. Pokrevní bratři Vinnetou s Old Shatterhandem se před...

Na televizní obrazovky se opět vrací hrdý náčelník Apačů Vinnetou a jeho pokrevní bratr Old Shatterhand. Zfilmované mayovky v hlavních rolích s Pierrem Bricem a Lexem Barkerem jsou pro generaci X...

Zemřel spoluzakladatel kapely Yo Yo Band Richard Tesařík, bylo mu 80 let

Muzikant Richard Tesařík

Ve věku 80 let zemřel zpěvák, textař a kapelník Richard Tesařík, který se proslavil zejména díky působení v kapele Yo Yo Band. V neděli o tom informoval jeho syn Štěpán Tesařík. Hudebník byl také...

Zemřela herečka Hana Pastejříková, známá z majora Zemana a Léta s kovbojem

Hana Pastejříková v seriálu 30 případů majora Zemana v díle s názvem Mimikry z...

Ve věku 82 let zemřela herečka Hana Pastejříková. K jejím nejznámějším rolím patřila Taťána Svidnická, která v epizodě Mimikry ze seriálu 30 případů majora Zemana pašuje zbraň v zavinovačce miminka,...

Hollywood Vampires rozezní Prahu, Cooper rozdával fanouškům podpisy

Zpěvák Alice Cooper rozdával autografy v ulicích Prahy. (6. září 2026)

Holešovickou Sportovní halu Fortuna ovládnou v neděli večer rockeři americké kapely Hollywood Vampires. Před koncertním prostorem se schází první fanoušci už od brzkého rána, aby si při podvečerním...

Nesahejte ráno po telefonu, radí inovátor Googlu. Zvete si tím tisíce cizích do postele

Premium
Frederik Pferdt na Meltingpotu v rámci Colours of Ostrava (2026)

Proč bychom ráno neměli sahat po telefonu? A za co se v Googlu rozdávají plyšoví tučňáci? O tom v rozhovoru promluvil Frederik Pferdt, vůbec první „chief innovation evangelist“ v historii fungování...

Zemřel spoluzakladatel kapely Yo Yo Band Richard Tesařík, bylo mu 80 let

Muzikant Richard Tesařík

Ve věku 80 let zemřel zpěvák, textař a kapelník Richard Tesařík, který se proslavil zejména díky působení v kapele Yo Yo Band. V neděli o tom informoval jeho syn Štěpán Tesařík. Hudebník byl také...

6. září 2026  21:36,  aktualizováno  22:41

Vnoučata učím sprostý říkanky, aby měla ve škole čím zaujmout, říkal Richard Tesařík

Premium
S kapelou Yoyo Band slaví 50 let.

Ve věku 80 let v neděli zemřel zpěvák, textař a kapelník Richard Tesařík, který se proslavil zejména díky působení v kapele Yo Yo Band. Vydal i několik sólových alb a vystupoval v celé řadě muzikálů....

6. června 2026,  aktualizováno  6. 9. 22:01

RECENZE: Ve třetím Docentovi převzali roli bavičů Hádkův Jaroušek a Taclíkův Daník

65 % Premium
Marek Taclík a Tereza Ramba v seriálu Docent (2026)

Pořád je to solidní krimi s vítanou porcí humoru, jen se změnili jeho šiřitelé. Tereza Ramba coby živelná policistka už Ivana Trojana v titulní roli sucharského akademika vcelku snáší, takže jiskření...

6. září 2026  21:21

Hollywood Vampires rozezní Prahu, Cooper rozdával fanouškům podpisy

Zpěvák Alice Cooper rozdával autografy v ulicích Prahy. (6. září 2026)

Holešovickou Sportovní halu Fortuna ovládnou v neděli večer rockeři americké kapely Hollywood Vampires. Před koncertním prostorem se schází první fanoušci už od brzkého rána, aby si při podvečerním...

6. září 2026  13:34,  aktualizováno  16:16

Třicet let od vraždy Tupaca. Raper nebyl jediným hudebníkem zabitým při střelbě

Premium
Raper Tupac Amaru Shakur známý též jako 2Pac nebo Makaveli

V září uplyne 30 let od vraždy jedné z nejvýraznější tváře světové hip-hopové scény Tupaca Shakura. V příběhu jeho nešťastného konce zůstává stále mnoho nevyjasněných okolností, ovšem tento týden...

6. září 2026

RECENZE: JelenFest potěšil kvalitně připraveným programem děti i dospělé

Premium
JelenFest 2026, Praha

Pražskou O2 arenu už skupina Jelen vyprodala dvakrát, a tak se letos rozhodla pro další krok – vlastní sérii letních minifestivalů. S JelenFesty objíždí republiku už od června a první sobotu po...

6. září 2026

GLOSA: Příbramský Zamilovaný Shakespeare moderní efekty nepotřebuje

Zamilovaný Shakespeare v Divadle A. Dvořáka v Příbrami

Divadla se v posledních letech často orientují na lákání diváků prostřednictvím populárních titulů, přičemž zásadní roli v jejich repertoáru zaujímají adaptace slavných filmů. Příkladem je pražská...

6. září 2026  9:39

KVÍZ: Milá holka a Duhová víla. Připomeňte si kariéru a život Hany Zagorové

Hana Zagorová

Zpěvačka, herečka, textařka a moderátorka Hana Zagorová by se dožila osmdesáti let. Interpretka hitů jako Maluj zase obrázky, Biograf láska, Hej, mistře basů, Mimořádná linka a mnohých dalších byla...

vydáno 6. září 2026

Rohy měl i dirigent. Podívejte se, jak opera Čert a Káča ožila pod širým nebem

Členové Národního divadla v pražském přírodním divadle v Divoké Šárce zahráli...

Netradiční zážitek dopřáli v sobotu členové Národního divadla divákům v pražském přírodním divadle v Divoké Šárce. Sólisté, sbor, balet i orchestr naplno využili potenciál prostředí skal a zeleně a...

5. září 2026  22:17

Kuchař Tony: Jaký je nejhorší export USA? Ani jaderné zbraně, ani Pobřežní hlídka

Premium
Dominic Sessa ve filmu Tony

Tvrdil, že půl deci omáčky zahladí mnohé hříchy, že tělo není posvátný chrám, ale zábavní park s velkou jízdou a že nejnebezpečnějším americkým exportem nikdy nebyly ani jaderné zbraně, ani reprízy...

5. září 2026

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

TELEVIZIONÁŘ: Člověk by měl odejít v nejlepším, loučí se Štefan Margita

Operní pěvec Štefan Margita vstoupil do Síně slávy Národního divadla. (24....

Pod názvem Štefan Margita – Čas přítomnosti uvede v sobotu program ČT 1 premiéru dokumentárního portrétu slavného pěvce, zaměřeného na jeden přelomový rok jeho života.

5. září 2026  11:26

Aristokratický frontman. Připomeňte si nedožité osmdesátiny Freddieho Mercuryho

Freddie Mercury, zpěvák kapely Queen

Před osmdesáti lety se v Zanzibaru narodil chlapec Farrokh Bulsara, kterého později celý svět znal jako Freddieho Mercuryho, zpěváka kapely Queen. Byl to jeden z nejcharismatičtějších frontmanů,...

5. září 2026  8:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×