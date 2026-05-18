Nový seriál z dílny streamovací platformy Netflix se veze na vlně popularity již završených Stranger Things. Stejně jako pod ním se i pod novinkou The Boroughs podepsali bratři Ross a Matt Dufferovi, tentokrát však „jen“ na místě producentů.
Práci na novém projektu ohlásili dávno před premiérou závěrečné páté řady populárního seriálu sledujícího dění v městečku Hawkins. Nápad však pochází z hlav dvojice tvůrců Jeffreyho Addisse a Willa Matthewse, již mají na kontě například animovanou Válku Rohirů ze světa Pána Prstenů či seriál Temný krystal: Věk vzdoru.
Co od The Boroughs čekat?
Právě fanouškům Stranger Things bude základní premisa připadat dobře známá: malá skupinka složená z několika nebojácných outsiderů se musí spojit a zabránit tak nadpozemské hrozbě.
|
GLOSA: Rozhořčení vs. nadšení. Zakončení Stranger Things dělí diváky na dva tábory
Jen složení základní party se trochu liší – namísto teenagerů školou povinných se hlavní hrdinové usilující o záchranu světa budou rekrutovat z řad obyvatel domova důchodců kdesi v poušti Nového Mexika.
Centrem dění je právě komunita pro penzisty nesoucí jméno The Boroughs, které převzal i sám seriál. Parta má být dle samotných Dufferových složená z podobných zoufalců jako v Hawkinsu, ale na rozdíl od teenagerů bude brázdit okolí na golfových vozících.
O čem jsou The Boroughs
Děj se točí okolo čerstvého vdovce Sama Coopera (jehož hraje Alfred Molina), který přijíždí do neznámé, ale zdánlivě dokonalé komunity. Onen ráj, slibující rezidentům „zážitek jejich života,“ mu však připadá spíše jako vězení.
Idylky amerického zapadákova si příliš neužije. Ještě než stačí vymyslet, jak naložit s časem, prožije děsivé setkání s čímsi mimozemsky obludným. O zlu číhajícím v udržovaných uličkách komunity ostatně napovídá i trailer zveřejněný počátkem května.
Sam, kterého okolí po nepříjemném setkání považuje spíš za zmateného starce, tak hledá pomoc ve skupince nepravděpodobných hrdinů: vysloužilého inženýra, bývalého novináře nebo cynického hudebního manažera. Ti se musí spolu s dalšími obyvateli spojit, než přijdou o jediné, čeho už nemají nazbyt – čas.
Kde a kdy The Boroughs sledovat?
Jak je u streamovací platformy Netflix zvykem, na veřejnost se dostane celá série najednou. Všech osm dílů v Česku zveřejní ve čtvrtek 21. května 2026 v devět hodin ráno.
Kromě Moliny vsadili tvůrci i na další známé tváře. V seriálu se tak objeví například herečky Geena Davisová, Alfre Woodardová nebo Jena Malone a Jane Kaczmarek. Ansámbl doplní Denis O’Hare, Clarke Peters či Bill Pullman.