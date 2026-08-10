Ve filmu Harry Potter a relikvie smrti byl Dobbyho pohřeb natočen na pláži Freshwater West v hrabství Pembrokeshire na jihozápadě Walesu. Fanoušci díla tam od té doby míří, aby na určené místo položili oblázky s nápisy jako „Zde leží Dobby“ a vzkazy skřítkovi.
Pokračují v tom navzdory tomu, že je organizace na ochranu památek a přírody National Trust, která pláž vlastní, požádala, aby to nedělali. Pláž je totiž je ekologicky citlivou lokalitou.
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Podmořský kabel Greenlink, který připojuje britskou distribuční síť elektřiny provozovanou společností National Grid k Irsku, měl původně vést skrz Dobbyho hrob, řekl manažer projektu Simon Ludlam v podcastu Energy Revolution. Fanoušci Harryho Pottera se o plánu dozvěděli, když o tom Ludlam mluvil v rozhovoru se stanicí BBC.
Kabel dlouhý 200 kilometrů měl být zaveden pod zem na pláži Freshwater West. „Natočili jsme to, skončili jsme, jel jsem zpět do Londýna a o pár týdnů později to odvysílali. Dostali jsme stovky telefonátů, doslova stovky,“ řekl Ludlam.
Ludlam nevěděl, kdo je Dobby, a telefonáty, které jeho společnost Etchea Energy obdržela, ho zmátly. „Zdá se, že to postavíme přímo přes Dobbyho hrob,“ řekl mu jeden kolega.
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Firma poté pověřila projektanty, aby našli novou trasu, která by se hrobu vyhnula. „Mnoho lidí z toho mělo velkou radost. Projekt nyní pokračuje a Dobby je spokojený. Nakonec jsme se dost přiblížili skutečným ostatkům z doby bronzové, ale Dobbyho hrobu jsme se vyhnuli,“ uvedl Ludlam.