FAMU přišly výhružné e-maily kvůli vlajkám Palestiny, obrátila se na policii

Matěj Svěrák
  15:04
Filmová akademie múzických umění (FAMU) se obrátila na policii kvůli několika e-mailům, které souvisely s vyvěšením palestinských vlajek na škole v den výročí masakru ze 7. října 2023. Podle mluvčí školy byly výhružné. Palestinské vlajky nedávno zkritizovali i slavní absolventi, kteří je nazvali „akademickým antisemitismem.“ Režisér Jan Hřebejk tvrdí, že si děkan dokonce najal policejní ochranku, FAMU to odmítla.
Palestinská vlajka na budově pražské UMPRUM. (7. 10. 2025)

Palestinská vlajka na budově pražské UMPRUM. (7. 10. 2025) | foto: iDNES.cz

Podle mluvčí Klaudie Osičkové přišlo škole hned několik e-mailů, které sama označila jako výhružné. „Kvůli znění těchto zpráv jsme se obrátili na policisty, kteří s námi tuto věc řeší a mají od nás k tomu veškeré informace,“ dodala. Podaným oznámením se před několika dny začala policie zabývat.

Palestinské vlajky se v den výročí masakru ze 7. října objevily hned na několika školách. Počínání studentů a akademiků kritizují někteří slavní absolventi, kteří zaslali otevřený dopis vedení škol FAMU, UMPRUM a AVU.

Signatáři dopisu jsou například známí režiséři Jan Svěrák, Jan Hřebejk, Václav Marhoul, Irena Pavlásková a Ondřej Trojan. Hřebejk pak v návaznosti na otevřený dopis na síti X v pátek uvedl, že děkan FAMU David Čeněk si v reakci na protestní dopis zažádal o policejní ochranku.

To ale mluvčí FAMU odmítla. „Pan děkan a ani policie k tomu nemají žádný důvod,“ dodala Osičková. Redakce iDNES.cz kvůli tomuto tvrzení oslovila i režiséra Hřebejka, ten k tomu dodal, že informaci má od pedagogů FAMU. Děkan, senát a celé vedení školy podle něj lžou.

Policejní mluvčí Jan Daněk k případné ochrance pro děkana řekl, že takovou informaci policisté z bezpečnostních důvodů nikdy nesdělují. Připomněl ale, že o policejní ochranu může v případě důvodného ohrožení požádat jakýkoliv občan.

Hřebejk také tvrdí, že Akademický senát FAMU poslal na výslech před etickou komisi pedagoga Marka Boudu za projekci oscarového filmu Obchod na korze, který je situován do doby válečného pronásledování Židů ve Slovenském státě. Nějací studenti se tím prý měli cítit „uraženi“. FAMU tuto informaci popřela, iDNES.cz shání vyjádření šéfa akademického senátu Radima Procházky a Boudy.

Je to akademická svoboda, hájí se školy

Vedení škol už dříve uvedlo, že považuje vyvěšení vlajek za projev akademické svobody. „Palestinskou vlajku na budově Školy architektury Akademie výtvarných umění v Praze nevnímám jako provokaci, ale důsledek toho, že se studenti a studentky Akademie výtvarných umění zajímají o situaci ve světě. Různými aktivitami reagovali na ruskou invazi na Ukrajinu v roce 2022 nebo na útok Hamásu na Izrael před dvěma lety,“ uvedl pro iDNES.cz rektor AVU Tomáš Pospiszyl.

Studenti UMPRUM, FAMU a AVU pak tvrdí, že vyvěšením vlajek vyjadřují solidaritu s obyvateli Gazy. „Studentstvo na 28 fakultách, 14 univerzitách a jedné střední škole po celé České republice volá po přerušení akademické spolupráce se státem Izrael,“ uvedli studenti ve svém prohlášení na Instagramu.

Jako hákové kříže. Palestinské vlajky na školách kritizují Trojan, Svěrák či Hřebejk

Sedmého října uplynuly dva roky od útoku teroristického hnutí Hamás, při němž ozbrojenci zabili na 1 200 lidí a dalších 251 unesli. Izrael posléze spustil rozsáhlou odvetnou akci v Pásmu Gazy, při které podle místních úřadů zemřelo přes 67 tisíc Palestinců. Po dvouletém konfliktu nyní v Pásmu Gazy panuje vážná humanitární krize, část obyvatel je na pokraji hladomoru.

