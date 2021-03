Protesty uspěly, na šéfa katedry kamery FAMU se vypíše nový konkurz

Vedením katedry do konce akademického roku nebo do uzavření nového výběrového řízení byl pověřen její dosavadní šéf Jaroslav Brabec, držitel pěti Českých lvů, který se jako jediný uchazeč zúčastnil již minulého konkurzu; přesto jej komise do funkce nedoporučila.

Brabec, který je nejnověji podepsán pod režií krimiseriálu Zločiny Velké Prahy, již potvrdil, že se do výběrového řízení přihlásí znovu, pokud složení komise zaručí korektní průběh.



„Výběrová řízení jsou součástí vnitřní samosprávy vysokých škol a není důvod jejich výsledky medializovat,“ reagovala na otázky MF DNES mluvčí FAMU Klaudie Osičková.

Rektorka AMU Ingeborg Radok Žádná vzkázala po své účasti na zasedání akademického senátu FAMU, kde se spor projednával, že v zájmu zklidnění situace nebude komentovat jednotlivé podněty a dopisy, které k situaci na filmové fakultě dostala.

„Všichni si přejeme, aby dobře fungující pracoviště s dlouhou a skvělou tradicí umělecké i výzkumné činnosti, jakým je katedra kamery, mohlo nadále co nejlépe plnit své poslání,“ uvedla rektorka AMU.