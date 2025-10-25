Urážel nás, stěžují si studenti na pedagoga kvůli přednášce o antisemitismu na FAMU

Matěj Svěrák
  11:57
Režisér a pedagog na Filmové akademii múzických umění (FAMU) Marek Bouda čelí vyšetřování od etické komise kvůli tomu, že na půdě univerzity promítal film Obchod na korze, který je situován do doby válečného pronásledování Židů ve Slovenském státě. Bouda pak následně přednášel o antisemitismu, čímž měl některé studenty „urazit“. Vedení FAMU tuto informaci popřelo.
Akademie múzických umění (AMU), filmová fakulta (FAMU), kavárna Slavie.

Bouda redakci iDNES.cz oznámil, že celá stížnost je tendenční a jde jen o to, že on sám nesouhlasí s podporou Palestiny, kterou podle něj vedení FAMU a někteří pedagogové a studenti otevřeně adorují.

„Skupina anonymních studentů katedry režie podala na mě stížnost s tím, že chtějí, abych byl předvolán před etickou komisi a že chtějí bojkotovat mou výuku. Ale nevím, zda k tomu nakonec dojde. Důvodem je projekce filmu Obchod na korze. Tedy přesněji, můj výstup po té projekci, kdy jsem vedle rozboru filmu hovořil o podobách antisemitismu, ale i izraelofobii, antisionistické kampani v Polsku v roce 1968, kdy emigrovala hlavní představitelka zmíněného filmu spolu s asi 25000 Židů,“ sdělil Bouda.

„A že zásadně nesouhlasím s propalestinskou aktivitou na škole, kdy hlavní schodiště bylo ověšené vlajkami a plakáty od přízemí po třetí patro fakticky na den výročí největšího pogromu od druhé světové války,“ pokračoval.

Předseda akademického senátu FAMU Radim Procházka k vyšetřování etickou komisí pro iDNES.cz v sobotu uvedl, že senát jako vrcholný orgán školy o tomto nemá žádnou informaci.

„Akademický senát FAMU nikdy neprojednával žádný podnět týkající se promítání Obchodu na korze nebo následné diskuse kolegy Marka Bendy se studentstvem. Senát je samosprávný orgán, který projednává podněty členstva akademické obce a případně o nich hlasuje. Etická komise je poradním orgánem děkana. Je složená z nezávislých a nestranných osob, jež jednotlivé podněty projednávají. Nežijeme v románu Žert, ale v demokratické společnosti,“ podotkl Procházka.

Mluvčí FAMU Klaudie Osičková k tomu řekla, že etická komise se podle ní ničím takovým momentálně nezabývá.

FAMU přišly výhružné e-maily kvůli vlajkám Palestiny, obrátila se na policii

Událost je aktuální i vzhledem k tomu, že 7. října, v den dvouletého výročí masakru Izraelců ze strany propalestinského hnutí Hamás, se hned na několika školách objevily palestinské vlajky. Počínání studentů a akademiků následně zkritizovali někteří slavní absolventi, kteří zaslali otevřený dopis vedení škol FAMU, UMPRUM a AVU.

Signatáři dopisu jsou například známí režiséři Jan Svěrák, Jan Hřebejk, Václav Marhoul, Irena Pavlásková a Ondřej Trojan. Dopis podporuje i režisér Bouda. Hřebejk v návaznosti na otevřený dopis na síti X v pátek uvedl, že děkan FAMU David Čeněk si v reakci na protestní dopis zažádal o policejní ochranku.

Mluvčí FAMU Osičková Hřebejkovo tvrzení kategoricky odmítla, avšak sdělila, že škola obdržela hned několik e-mailů, které sama označila jako výhružné. Tyto zprávy mají souviset s odporem vůči vlajkám Palestiny ve škole. FAMU se kvůli tomu dokonce obrátila na policii.

Vedení škol už dříve uvedlo, že považuje vyvěšení vlajek za projev akademické svobody. Studenti UMPRUM, FAMU a AVU pak tvrdí, že věšením vlajek vyjadřují solidaritu s obyvateli Gazy.

Sedmého října uplynuly dva roky od útoku teroristického hnutí Hamás, při němž ozbrojenci zabili na 1 200 lidí a dalších 251 unesli. Izrael posléze spustil rozsáhlou odvetnou akci v Pásmu Gazy, při které podle místních úřadů zemřelo okolo 70 tisíc Palestinců. Po dvouletém konfliktu nyní v Pásmu Gazy panuje vážná humanitární krize, část obyvatel je na pokraji hladomoru.

