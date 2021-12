Na evropské Oscary čekají tvůrci Myší ve večerním gala doma na gauči

Po úspěšné festivalové jízdě od Anifilmu po Šanghaj se snímek Myši patří do nebe, který podle knihy Ivy Procházkové natočili Denisa Grimmová a Jan Bubeníček, probojoval až do finále takzvaných evropských Oscarů.

Pojedete na sobotní ceremoniál do Berlína osobně, nebo i letos omezení trvají? Do Berlína nakonec osobně bohužel nepojedeme. Nejdříve byl zhruba před dvěma týdny kvůli covidu zrušen doprovodný program a z ceremoniálu bylo vyloučeno publikum, poté byl definitivně přesunut do onlinu celý. Přesto ho berou organizátoři velice vážně, i pro připojení z domova platí předepsaný dress code back tie. Tak nám ty nakoupené společenské šaty k něčemu budou, čeká nás velice veselý večírek ve večerních róbách na gauči v obýváku.

Znáte své soupeře v animované kategorii?

Doba online nebo hybridních festivalů moc nepřeje setkávání s novými lidmi ani filmy. Bohužel jsme z nominovaných titulů viděli pouze skvělý film Vlkochodci, o ostatních jsme jen slyšeli. Ale vesměs samou chválu. Jsou to filmy sbírající jeden úspěch za druhým, plné velkých témat, ukázky z nich vypadají báječně. Je pro nás velká čest octnout se s nimi v jedné společnosti.

Kdo je podle vás nejsilnější konkurent? Podle ohlasů v mezinárodním tisku tipujeme na vítěze film Flee, který vyhrál několik cen v Annecy a na festivalu Sundance.

Jaká bude další cesta vašeho filmu?

Myši byly prodány do více než 25 zemí a v řadě z nich je teprve čeká premiéra včetně koprodukčního Polska a Slovenska. Kvůli covidu je totiž spousta premiér odsunuta až na příští rok. Poté, co film skončí svou cestu v kinodistribuci, přestěhuje se na VOD platformy a do televize. Zároveň bude ještě nějakou dobu kolovat po festivalech, zatím jeho festivalový kalendář končí v březnu. Od ledna pak bude k vidění na Chvalském zámku výstava loutek a dekorací, která se do Prahy přestěhuje z Liberce.

Děti by rády viděly druhý díl Myší, máte ho v plánu? Pokračování Myší neplánujeme, i když se nás na ně k naší nemalé radosti při besedách děti často ptají. Příběh knihy považujeme za uzavřený a naplněný, pokračování by ho podle nás rozmělnilo. Navíc než bychom ho stihli natočit, ty děti chtivé pokračování by už dávno dětmi nebyly.

Co tedy chystáte dál? Začali jsme pracovat na nových projektech. Nejrozsáhlejší z nich bude patrně také loutkový, ale určený pro o něco starší diváky.