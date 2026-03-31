Sexy kostým a Sharon Stone. Třetí řada Euforie představuje nový trailer

Tvůrcem Euforie je režisér, scenárista a producent Sam Levinson. Patří mezi nejsledovanější seriály HBO a její první dvě řady získaly 25 nominací na ceny Emmy, z nichž devět proměnily.
První zveřejněný trailer chystané řady rozpoutal okamžitě po uvedení bouřlivou diskusi díky záběrům Sydney Sweeney, kterak v sexy kostýmu psa vrtí pozadím. Není to ovšem nic samoúčelného, Sam Levinson prozradil, že její postava Cassie Howardová bude v třetí sérii modelkou z OnlyFans.
Sydney Sweeney v Euforii vrtí zadkem v kostýmu psa. Točí obsah pro OnlyFans
Kontroverzi vzbudil také plakát avizující třetí řadu – mnohým fanouškům se zdá, že se z představeného vizuálu vytratila dřívější snovost a výrazná atmosféra. Podle mnohých vypadá jako kříženec estetiky počítačové hry Grand Theft Auto a plakátu filmu Quentina Tarantina Tenkrát v Hollywoodu.