Reakce na Sbormistra? Nova zřídila etický panel pro tvorbu dle skutečných událostí

Autor:
  16:23
Pořady inspirované skutečnými událostmi jsou žádané, občas ale mohou nevhodně zasáhnout do soukromí lidí, kterých se týkají. Stalo se to třeba u filmu Sbormistr, kde oběť vymohla soudně zákaz vysílání. Skupina Nova se pro takové případy rozhodla zřídit Etický panel, který má pomoci nastavovat odpovědný přístup k citlivým tématům a chránit důstojnost dotčených.
Kateřina Falbrová a Maya Kintera

foto: Hana Knížová

Etický panel je poradním orgánem generálního ředitele Skupiny Nova Daniela Grunta. Jeho členy jsou bývalá zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková, ředitelka organizace Centrum Locika Petra Wunschová, předseda Asociace producentů v audiovizi Vratislav Šlajer, prezidentka organizace Bílý kruh bezpečí Pavlína Komedová, vedoucí právnička TV Nova Zdeňka Zimová a dále jistá Lucie Š., která zastupuje optiku pozůstalých po obětech trestných činů a u které Nova záměrně neuvádí celé jméno.

„Jako nejvýznamnější tuzemský producent obsahu inspirovaného skutečnými událostmi si uvědomujeme odpovědnost, kterou vůči veřejnosti a české audiovizi neseme. Etický panel má být prostorem pro odbornou reflexi a otevřenou debatu nad složitými tématy, která současná televizní tvorba přináší,“ říká Daniel Grunt.

Vznik panelu podle Novy reaguje na dynamický rozvoj žánru příběhů založených na skutečných událostech a na etické otázky, které s sebou přináší – od práce s reálnými předobrazy, oběťmi a pozůstalými přes ochranu soukromí až po psychickou zátěž štábových profesí. Role panelu je tedy preventivní, konzultační a metodická.

„Jsme si vědomi společenských hodnot, které mohou přinášet příběhy inspirované skutečnými událostmi. Stejně tak jsme si vědomi rizik a odpovědnosti. Chceme vyprávět příběhy, které se staly, ale třeba by se znova stát nemusely. A činit tak zodpovědně a naléhavě,“ uvádí Michal Reitler, ředitel vývoje TV Nova a Oneplay.

„Právní rámec pro práci s obsahem inspirovaným skutečnými událostmi je ve většině situací poměrně jasně definovaný. Etické hranice se ale proměňují spolu s citlivostí společnosti. O to důležitější je o těchto tématech průběžně diskutovat a hledat odpovědný přístup, který jde nad rámec samotného práva,“ říká Zdeňka Zimová.

„Velmi oceňuji, že Skupina Nova Etický panel zakládá. V českém mediálním prostředí jde o mimořádně důležitý krok. Audiovizuální tvorba má totiž obrovský vliv na veřejnou debatu. Pojmenování základních hodnot – například důstojnosti, ochrany obětí nebo zájmu dítěte – pomáhá vytvářet prostředí, ve kterém je menší prostor pro necitlivou nebo škodlivou praxi,“ uvádí pak Klára Šimáčková Laurenčíková, bývalá zmocněnkyně pro lidská práva.

„APA má rozhodně ambici přispívat k debatě o tom, jak pracovat s citlivými tématy odpovědně, profesionálně a s respektem k lidem, kterých se týkají. O to více vítáme vznik platforem, jako je Etický panel Skupiny Nova, kde lze podobná témata otevírat,“ doplňuje za Asociaci producentů v audiovizi její předseda Vratislav Šlajer.

Podle ředitelky Centra Locika Petry Wunschové by projekty inspirované skutečnými událostmi měly zároveň nabídnout podporu lidem, kteří se v nich mohou poznávat. „Důležité je divákům nabídnout informace, kam se mohou obrátit o pomoc, a zároveň je předem upozornit na citlivý obsah,“ zdůrazňuje.

Prezidentka Bílého kruhu bezpečí Pavlína Komedová doplňuje: „Měli bychom více otevírat příběhy lidí, kteří dokázali překonat násilí nebo manipulaci. Právě v tom může být pro diváky důležitý rozměr prevence i naděje.“

Panel se bude scházet několikrát ročně nad připravovanými projekty a konkrétními tématy. Součástí jeho činnosti bude také formulace doporučení a sdílení příkladů dobré praxe směrem k odborné veřejnosti.

Letos v březnu obvodní soud pro Prahu 4 předběžným opatřením zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr v České republice. V příběhu inspirovaném kauzou sbormistra souboru Bambini di Praga Bohumila Kulínského odsouzeného za pohlavní zneužívání nezletilých členek sboru se totiž žena, která filmaře žaluje, poznala jako jedna z obětí.

Žalující tvrdí, že film zasáhl do jejích práv na ochranu osobnosti. Mezi dějem filmu a událostmi ze života Karolíny R. existují podle soudu „markantní podobnosti“. Tvůrci v čele s režisérem Ondřejem Provazníkem na základě ženiných stížností přistoupili k přejmenování hlavní hrdinky v již hotovém filmu. To ale žalující nestačí.

Film Sbormistr měl premiéru loni v létě, získal tři České lvy, dvě Ceny filmové kritiky i ceny na karlovarském festivalu. Ve všech třech případech si pro ocenění došla představitelka hlavní role Kateřina Falbrová.

Kde je dnes Půlnoční bouře a jak žije? Příběh dívky ze seriálu Jitřní záře

Televize Nova začala každou neděli vysílat seriál Jitřní záře inspirovaný skutečnými událostmi. Připomíná příběh rodičů, kteří se rozhodli žít alternativně a svou dceru pojmenovali Půlnoční bouře.

