Sex, porod, pokus o znásilnění. Skandální Erotikon se vrací v necenzurované verzi

Horké zboží; tak psal americký list Variety 30. října 1929 o snímku Gustava Machatého Erotikon. Mínil tím právě smyslné pasáže, které by podle autora článku mohly v očích amerického publika výjimečnému dílu ublížit.
Nyní Národní filmový archiv představuje Erotikon v podobě co nejvěrnější původní, necenzurované variantě z roku 1929, v digitálně restaurované verzi a navíc poprvé s novou hudbou skladatelky Jany Vöröšové, která již před pěti lety napsala předehru pro jiný digitálně restaurovaný film Gustava Machatého, snímek Extase z roku 1932.