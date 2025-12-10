Začnu aktuálně: Máme tu sváteční sezonu. Co znamená v životě televizního scenáristy?
To je dobrá otázka. V televizi to funguje trochu zvláštně, protože víte, že se vaše práce bude vysílat během určité sezony. Zpravidla té, ve které aktuálně nejste. A tak se musíte zkusit napojit na náladu, kterou lidé právě v těchto dnech mají. Vánoce jsou o sdílení, což je pro sitcom dobré. Televize funguje trochu jako krb, u kterého se rodina schází. I když ne tak výrazně jako dřív. Dnes už lidé možná sledují seriály víc na telefonech, ale pořád tam je ten „sdružovací potenciál“. A toho jsme se vždycky snažili využít.
Zemřel Patrik Hezucký, moderátor, bavič a Marešův parťák z Ranní show
Ve věku 55 let zemřel Patrik Hezucký. Moderátor, bavič, ale především dlouholetý hlas Ranní show Evropy 2, kde dělal kolegu Leoši Marešovi, se poslední měsíce potýkal s vážnými zdravotními problémy....
Tarantino sestavil žebříček nej filmů 21. století. První je Ridley Scott, druhý animák
Režisér Quentin Tarantino sestavil pro podcast amerického spisovatele Breta Eastona Ellise žebříček dvaceti nejlepších filmů 21. století. Na vrcholu je válečné drama Černý jestřáb sestřelen od...
V tomhle věku by se odcházet nemělo. Na Hezuckého vzpomínají Ruppert, Farna i Mirai
České celebrity vyjadřují soustrast rodině moderátora Patrika Hezuckého, který zemřel ve věku 55 let po několikaměsíčních zdravotních komplikacích. Mnoho sil rodině popřála například zpěvačka Ewa...
KVÍZ: Žhavil Béda žhavil drát. Patříte mezi znalce nadčasové série o básnících?
V sobotu 6. prosince slaví 85. narozeniny spisovatel a scenárista Ladislav Pecháček, původní profesí lékař. Jeho jméno je spjaté především se šestidílnou sérií o „básnících“, sledujících osudy...
Po letech spolu. Bratři Hrušínští vyprávějí, jak se za normalizace měli vzdát příjmení
Odkaz jejich slavného otce je provází celý život, přesto se Jan i Rudolf Hrušínští dokázali samostatně zapsat jako významné herecké osobnosti. Po letech se sešli před kamerou, aby natočili...
Jarní Nova uvede krimi Buldok z Poděbrad, Oneplay Straku i příběh Monyové
V jarním vysílání Novy se Sabina Remundová uvede jako Buldok z Poděbrad, Adam Vacula posílí tým Odznaku Vysočina a na streamovací službě Oneplay budou mít premiéru krimisérie Metoda Markovič: Straka,...
Vtipy jsme škrtali rovnou, když se lidi nesmáli, hlásí tvůrce Teorie velkého třesku
Světu dal společně s Chuckem Lorrem a dalšími kolegy jedny z nejoblíbenějších postav novodobé televizní historie – Sheldona Coopera z Teorie velkého třesku nebo Bendera z Futuramy. Americký...
Při nehodě na D2 zemřel známý slovenský hudebník, spolupracoval s Elánem i Bílou
Úterní tragická nehoda na D2 na Břeclavsku otřásla slovenskou kulturní scénou. Řidičem, který zemřel po nárazu dodávky do kamionu, byl totiž nadaný hudebník Adam Urban. Proslavil se v televizní...
RECENZE: Lucie slavila čtyřicet a Viktor Dyk je konečně plnohodnotným frontmanem
Narozeninové turné kapely Lucie 40 let vyvrcholilo v úterý 9. prosince prvním ze dvou koncertů v pražské O2 areně. Přizváni byli hvězdní hosté, mimo jiné Michael Kocáb, Michal Pavlíček nebo Petr...
Divadlo Viola opět mění šéfku. Odvolanou Kláru Cibulkovou nahradí Beata Parkanová
Novou ředitelkou pražského Divadla Viola bude spisovatelka, scenáristka a režisérka Beata Parkanová. Oznámil to ve středu v tiskové zprávě předseda správní rady divadla Martin Rudovský. Parkanová...
Český fenomén. Hraní amatérského divadla se dostalo na seznam UNESCO
Výbor UNESCO zapsal hraní amatérského divadla v Česku na seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva, uvedlo ministerstvo kultury. Je to desátá položka, kterou Česko na seznamu má. Už dříve na...
Rádio potvrdilo termín a místo pohřbu Hezuckého. Do síně se nedostanete
Pohřeb moderátora Patrika Hezuckého se uskuteční tento pátek v krematoriu Strašnice. Oznámila to rozhlasová stanice Evropa 2, kde víc než čtvrtstoletí uváděl pořad Ranní show. Už v úterý moderátor...
Louskáček, který vyniká. Anglická verze slavného baletu je nyní online
Aktuální podobu baletní klasiky skladatele Petra Iljiče Čajkovského Louskáček zařadil do svého repertoáru Anglický národní balet. Inscenace si vysloužila nadšené ovace diváků a chválu britských...
RECENZE: Geniální tah, bídný výsledek. Na Deník shopaholičky zajít snad jen ve slevě
Marnost nad marnost. Eva Toulová točí i dva filmy ročně, navíc se do nich ráda obsazuje, ale stále nedošla dál než k divákově úžasu, jak vytrvale se s profesí míjí. Platí to i pro novinku kin Deník...
Richard Clayderman zahraje v Praze a v Brně se smyčcovým orchestrem
Nejúspěšnější klavírista všech dob, „Romantický princ“ Richard Clayderman se vrací do Česka. V Praze a Brně se začátkem března představí v doprovodu smyčcového orchestru.
GLOSA: Za všechno můžou oni. Je smutné sledovat výprodej Nohavicova talentu
Písničkář Jaromír Nohavica se opět pokouší prostřednictvím písňové „glosy“ reagovat na dění ve společnosti. Častuška s názvem Za všechno můžou oni je všechno možné jen ne vtipná, výstižná, břitká...
Slava’s Snowshow se vrací do Prahy. V březnu opět diváky zavede do světa zázraků
Slava’s snowshow slavného klauna Slavy Polunina bude opět v Praze. Diváci ji uvidí v Divadle Hybernia od 4. do 8. března. Každé jednotlivé představení balancuje na hranici možného a vtahuje od...