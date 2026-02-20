Zemřel herec Eric Dane, bojoval s ALS. Hvězdě Chirurgů bylo 53 let

Herce proslavila zejména postava Dr. Marka Sloana neboli „Dr. McSteamy“ v lékařském dramatu Chirurgové. Mimo jiné si zahrál i v populárním teenagerském dramatu Euphoria na HBO, ve fantasy dramatickém seriálu Charmed nebo v akčním dramatu The Last Ship.
„S těžkým srdcem oznamujeme, že Eric Dane zemřel ve čtvrtek odpoledne po statečném boji s ALS,“ citovala BBC z prohlášení jeho rodiny.
„Bude nám hluboce chybět a s láskou na něj budeme vždy vzpomínat,“ dodala s tím, že své poslední dny trávil obklopen přáteli a manželkou, herečkou a modelkou Rebeccou Gayheartovou a svými dvěma dcerami.
ALS, známá také jako Lou Gehrigova choroba, je vzácné degenerativní onemocnění, které způsobuje progresivní paralýzu svalů. Ovlivňuje nervové buňky v mozku a míše, které řídí pohyb svalů, což způsobuje, že pacienti postupně ztrácejí schopnost samostatně mluvit, jíst, chodit a dýchat. Eric Dane diagnózu zveřejnil v dubnu loňského roku.