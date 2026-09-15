Ceny Emmy ovládl seriál Widow's Bay, lékařský Urgent obhájil vítězství v dramatu

Hororová komedie Widow’s Bay o komunitě na ostrově v Nové Anglii čelící staleté kletbě ovládla předávání cen Emmy a překonala rekord v kategorii komediálních seriálů ziskem 14 ocenění, včetně ceny za nejlepší komediální seriál a tří hereckých cen, poznamenala agentura AP.
Hlavní hvězda Matthew Rhys získal cenu pro nejlepšího herce, Stephen Root zvítězil v kategorii nejlepší herec ve vedlejší roli a Kate O’Flynnová uspěla jako nejlepší herečka ve vedlejší roli.
"Rádi bychom také poděkovali té zlé bytosti z ostrova, která nám svěřila svůj příběh," uvedla - rovněž oceněná - scenáristka seriálu Kate Dippoldová poté, co poděkovala všem, kdo se na pořadu podíleli, Apple TV a své matce, napsal server BBC News.
|
Móda z Emmy: Plné dekolty, luxusní róby i komička převlečená za zlatou „sošku“
Seriál Urgent z dílny HBO Max, který sleduje dění na oddělení urgentního příjmu, byl při loňském ročníku nováčkem, který si odnesl ocenění za nejlepší dramatický seriál a několik cen v hereckých kategoriích. Nyní již podruhé za sebou získal cenu Emmy za nejlepší dramatický seriál a jeho hvězda Noah Wyle si navíc odnesla ocenění pro nejlepšího herce.
"Někdy nám právě vyprávění příběhů umožňuje, abychom si navzájem porozuměli a vážili si jeden druhého, a to je důležitější, než kdykoliv dřív," uvedl při převzetí ceny scenárista a producent R. Scott Gemmill.
O udělení cen rozhoduje na 22 tisíc členů pořadatelské televizní akademie.