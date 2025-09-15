Rekord na Emmy. Hvězda Adolescenta se stala nejmladším mužským držitelem ceny

„Stát tady je prostě, wow, je to neskutečné, když jsem před pár lety začal chodit na kurzy herectví, nečekal jsem, že budu vůbec v USA, natož tady,“ řekl ve svém děkovném projevu Cooper.
Poděkoval také své rodině, hereckým kolegům a produkčnímu týmu seriálu. „Na této ceně stojí sice moje jméno, ale ve skutečnosti patří lidem za kamerou,“ uvedl.
Cooper překonal dosavadní rekord Scotta Jacobyho, který v roce 1973 ve věku 16 let získal cenu Emmy za seriál That Certain Summer. Vůbec nejmladší držitelkou tohoto ocenění i nadále zůstává americká herečka Roxana Zal, která ho vyhrála jako čtrnáctiletá v roce 1984 za film Something About Amelia.
Čtyřdílné drama Adolescent uspělo v dalších pěti kategoriích. Vyhrálo cenu za nejlepší minisérii, stejně jako za režii a scénář. Pro herecké ceny si přišli také Stephen Graham (nejlepší herec v hlavní roli v minisériích) a Erin Doherty (nejlepší herečka ve vedlejší roli v minisériích).
„Nikdy jsme nečekali, že naše minisérie bude mít tak velký dopad, ale jsme opravdu vděční, že tomu tak bylo,“ uvedl Graham při přebírání ceny za nejlepší scénář.
Doherty, která v seriálu ztvárnila roli dětské psycholožky, žertovala, že bude „do konce života mluvit o Owenu Cooperovi a seriálu Adolescent“.
Kachnička pro štěstí
Patnáctiletého Coopera čekal jeden velký zážitek ještě před vyhlašováním Emmy. O víkendu ho překvapil herec Jake Gyllenhaal, známý například z filmů Zkrocená hora nebo Zodiac, který vycházející hvězdě věnoval speciální dárek.
Vše se podařilo zachytit na video, které se na sociálních sítích stalo virálním. Gyllenhaal dal Cooperovi malou keramickou kachničku pro štěstí, kterou kdysi dostal od kamaráda předtím, než získal nominaci na Oscara.
Mezi další vítěze letošních Emmy se řadí hollywoodská satira The Studio, která vyhrála několik komediálních kategorií, včetně nejlepšího herce pro hvězdu a spolutvůrce Setha Rogena.
The Studio překonalo rekord v počtu vítězství komediálního seriálu, když získalo celkem 13 cen, včetně těch, které si odneslo z Creative Arts Emmys minulý víkend.