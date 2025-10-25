Unesená, spoutaná, ostříhaná. Emma Stone tentokrát perlí ve sklepě

Zní to sice jako přímočará agitka, ale Bugonia, která se inspirovala jihokorejským snímkem Zachraňte zelenou planetu!, se prohlašuje za hravě provokativní komedii.
V jihokorejské verzi unese šéfa chemického koncernu mladík, který jej pokládá za zhoubného vetřelce ze souhvězdí Andromeda; v americké předělávce se dva konspirátoři zaměří na ředitelku farmaceutické firmy se stejným přesvědčením, tedy že jde o mimozemšťanku, jejímž cílem je zničit naši planetu.
„Lanthimos opět přináší film, který křičí ‚Jsem jiný‘, ale zároveň se mu nedaří poskytnout skutečné potěšení.“