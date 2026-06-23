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Blonďatou paruku si připevnila tavnou pistolí. A pak se z ní stala hvězda televize

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  14:30
Emma D’Arcy v druhé řadě seriálu Rod draka

Emma D’Arcy v druhé řadě seriálu Rod draka | foto: HBO

Herečka Emma D’Arcy v seriálu Rod draka
Hvězda seriáu Rod draka Emma D’Arcy
Emma D’Arcy s kolegyní ze seriálu Rod draka Olivií Cook
Matt Smith na záběru z finálního traileru třetí řady seriálu Rod draka
52 fotografií
Společnost HBO vypustila do světa první díl dlouho očekávané třetí řady seriálu Rod draka. Jednou z nejvýraznějších postav série podle světa George R. R. Martina je bez pochyb Rhaenyra Targaryen, jíž ztvárnila Emma D’Arcy. Britská herečka sklízí za svůj přesvědčivý výkon pozitivní ohlasy u fanoušků i odborných kritiků a téměř přes noc se stala hvězdou televizních obrazovek.

Královna Rhaenyra z rodu Targaryenů, první svého jména, vládkyně Andalů a prvních lidí.... začněme ale od začátku. Příchod britské herečky Emmy D’Arcy do velkého světa reflektorů je považován za jeden z nejnečekanějších vstupů mezi televizní smetánku.

Původně se studentka výtvarného umění na oxfordské Ruskin School of Art zaměřovala především na divadelní herectví a široké veřejnosti byla prakticky neznámou.

Zlom v její kariéře nastal při castingu ambiciózního seriálu Rod draka – prequelu oblíbeného seriálu Hra o trůny (2011–2019) podle předlohy amerického autora George R. R. Martina. Děj se odehrává přibližně 200 let před událostmi původního seriálu a zaměřuje se na vládu a následnou občanskou válku mezi jednotlivými větvemi rodu Targaryenů, jež v té době řídily Západozemí ze Železného trůnu a hřbetů mocných draků.

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V polovině úvodní série, kdy bylo třeba posunout děj velkým časovým skokem, nahradila D’Arcy coby dospělá verze dědičky trůnu a dcery krále Viseryse (Paddy Considine) australskou herečku Milly Alcockovou.

Kvůli pandemii covidu-19 v roce 2020 se konkurz na roli uskutečnil na dálku pouze pomocí webkamery. D’Arcy tehdy v lockdownu podle The Guardian improvizovala s podomácku upraveným kostýmem a ledabylou platinovou parukou (typickou pro tento bájný rod), kterou si k hlavě připevňovala pomocí tavné pistole. Že by mohla v široké konkurenci uspět, sama ani nedoufala. Její stylizace do stěžejní role seriálu však tvůrce uchvátila natolik, že byla pro postavu nakonec vybrána.

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Mezi fanoušky seriálu po úvodních pěti epizodách panovaly obavy, jak se nová představitelka targaryenské princezny popere s nástupem do rozjetého vlaku první série, kde měla nahradit diváky oblíbenou mladou Australanku. Svůj nástup však D’Arcy zvládla na jedničku s hvězdičkou.

Ve chvíli, kdy ji v maskérně nasadili typickou plavovlasou paruku, se celá její osobnost naprosto rozpustila do postavy. Britskou herečku s androgynním vzhledem by v ní na první pohled hledal jen málokdo. Diváky si získala mistrovským zpodobněním celé řady emocionálně náročných až syrových scén a svým nezpochybnitelným charismatem.

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Rhaenyra Targaryen commands Vermithor the Bronze Fury. In House of the Dragon Season 2, Episode 7, Rhaenyra Targaryen demonstrates her authority by commanding the massive dragon Vermithor (the "Bronze Fury") to calm down using High Valyrian, including the command Dohaerīs (Serve). She approaches the riderless dragon on Dragonstone, successfully calming him and placing her hand on his snout before instructing him to face the potential dragonseeds. Rhaenyra uses her Targaryen heritage and Valyrian, along with a commanding presence, to subdue the usually aggressive, riderless dragon,, allowing her to stand with her back to him. Following her command to "serve," she authorizes the dragonseeds to attempt to claim him, though he initially rampages, killing several before accepting Hugh Hammer. Some interpretations suggest Vermithor respects her due to her royal blood, or that he recognizes her as a fellow Targaryen, as she has known him since childhood. This scene highlights Rhaenyra's capability as a dragonrider and leader, controlling a dragon second only to Vhagar in size and ferocity.

28. dubna 2026 v 6:56, příspěvek archivován: 23. června 2026 v 2:21
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Změnu tak díky jejím přesvědčivým výkonům přijali fanoušky i odborní kritici natolik vroucně, že si za ni herečka v letech 2023 a 2025 připsala na své konto nominace na cenu Zlatý glóbus.

„Negroni sbagliato“

Virálním se v roce 2022 stala krátká část z propagačního rozhovoru k Rodu draka s názvem Get to Know Me (Poznej mě), kde D’Arcy její herecká kolegyně Olivia Cooková, jež ztvárňuje postavu Alicent Hightower, položí dotaz na její oblíbený drink.

Ta poměrně bez váhání velmi podmanivě s důrazem na výrazné pauzy odpoví: „A negroni sbagliato with prosecco in it.“ Video s desítkami milionů zhlédnutí se tak díky internetu stalo natolik populární, že herečku i vylepšenou verzi koktejlové klasiky postrčilo ještě do širšího povědomí.

dancingwith_dragons

’ ’ !
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“A Negroni…sbagliato…with Prosecco in it” the drink order that took the world by storm!!
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Question for all. Have you had Emma D’arcy’s drink of choice? If so, what’s your take on it. Also we love how Olivia Cooke says “in my old age”. She was 29 when this video came out!
-
Follow @dancingwith_dragons on Spotify, Apple Podcasts or whatever platform you use to listen to your podcast. Links are in our bio!
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22. dubna 2024 v 16:22, příspěvek archivován: 23. června 2026 v 1:17
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Rychlý nástup extrémní popularity neznámou herečku podle vyjádření pro web CQ zprvu spíše děsil. Přestože se během akcí spojených se seriálem nejednou nechala stylisty strhnout k výstřední vizáži, v běžném životě si na okázalosti příliš nepotrpí a své soukromí si hlídá.

Již nyní je na streamovací platformě společnosti HBO dostupný první díl dlouho očekávané třetí série Rodu draka, která svým fanouškům opět slibuje výpravnou show plnou draků, epických bitev a špinavých intrik.

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Ať už jste příznivcem Černých nebo Zelených (větve Targaryenů, jež proti sobě vedou občanskou válku), bez pochyb vás při sledování zasáhne vlna emocí, překvapení a zmaru přesně tak, jak to máme u příběhů George R. R. Martina tak rádi.

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