RECENZE: Tvůrce Beverly Hills i Sexu ve městě zapomněl, jak se tvoří senzace

Rozumné by bylo předvídat výsledek – desetidílnou pohádku o mladé americké marketingové manažerce, kterou posílají místo zkušené kolegyně pracovat z Chicaga do Paříže. Do soukromého apartmánu v centru města s výhledem na širé okolí. Do francouzské pobočky společnosti, kde má za úkol naučit Evropany, jakže se správně dělá propagace na sociálních sítích. Samozřejmě s nulovou znalostí francouzštiny. Zadlužení vysokoškoláci žijící po čtyřech v garsonkách mohou jen závidět.



Realita do konceptu podobných televizních děl jednoduše nezapadá, a pokud je už někdo chce sledovat, musí se s tím smířit anebo přepnout. V anglojazyčném světě pro podobné pořady existuje škatulka takzvané „escapist television“, v češtině únikové či lépe odpočinkové televize. Nabízí totiž zjednodušený, líbivý a stereotypní pohled na svět.



Umění je však dokázat tyto pořady prodat tak, aby si k nim divák vytvořil emoční pouto. A to Star vždy dokázal. Diváci se mohli přetrhnout, aby zjistili, zdali Donnu pustí k maturitě nebo jestli Carrie získá pana Božského. Z Emily v podání Lilly Collinsové si však na zadek sedne sotvakdo. Není ji proč milovat ani nenávidět.

Collinsová, jinak vesměs talentovaná dcera známého anglického hudebníka, tak osciluje pouze mezi dvěma výrazovými protipóly - radost a smutek. Ve dne její Emily pracuje a večer se toulá po Paříži s myšlenkou na toho chlapce z dolního bytu, který však, světe div se, už přítelkyni má.

Prostor se předvést nedostávají ani další herci. A je jedno, jestli mluvíme o Ashley Parkové v roli dědičky čínského gigangu na výrobu zipů, která odmítla tatínkovo bohatství a raději dělá chůvu v Paříži nebo o Philippine Leroy-Beaulieuové v roli panovačné a arogantní francouzské šéfky Emily.

Emily in Paris USA, 2020–, 30 min Scénář: Darren Star Hrají: Lily Collins, Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo a další Hodnocení­: 30 %

Do karet navíc tvůrcům nehraje ani to, že o mileniálech, pro které i o kterých točí, vědí pramálo. Stejně tak o fungování sociálních sítích. Zatímco dříve totiž Darren Star většinou psal o hrdinech sobě blízkých, tentokrát se brzy šedesátiletý producent pustil do vod zcela neprobádaných a cizích. Jeho představa o fungování Instagramu, práci influencerů i tvorbě obsahu musí být každému mladému divákovi k smíchu. Obzvlášť na vysílací platformě, jakou Netflix je.

Ani rozhodnutí vyobrazit Francii znovu primitivně a symbolicky jen jako Eiffelovku a croissant nepatří k nejlepším. Přesto seriál, který působí, jako by ho napsaly před lety sestry Olsenovy, slaví ve sledovanosti úspěch. A pravděpodobně jej čeká pokračování. Pohádky si totiž lidé rádi vypráví odpradávna, obzvlášť v dobách nejistých, jakou je tato.