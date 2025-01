Děláte z drogové války frašku! Muzikál sbírá ceny, v Mexiku ho svorně nenávidí

Někteří mexičtí komentátoři filmu vytýkají stereotypní vyobrazení Mexika či necitlivý přístup k problému drogových válek. „Je to neuvěřitelné, protože tomuhle filmu se podařilo sjednotit Mexiko, všichni ho nenávidí,“ řekl mexický filmový kritik Ricardo Gallegos Ramos. „Všichni vás vyzývají, abyste nechodili do kina. Prosím, nepodporujte tenhle film,“ pokračoval.

Kritické ohlasy začaly z Mexika přicházet už na konci loňského roku a mají několik aspektů. Některé označují portrét života v Mexiku za neautentický a poukazují například na to, že film francouzského režiséra Jacquesa Audiarda vznikal ve Francii, nebo na nedokonalou španělskou výslovnost hereček v hlavních rolích, které nepocházejí z Mexika.

Podle BBC kritika nabrala na obrátkách po vítězství muzikálu na Zlatých glóbech, kdy na sociální síti X nasbíral přes dva miliony zhlédnutí příspěvek mexického scenáristy Héctora Guilléna, který Emiliu Pérez označil za „rasistickou eurocentrickou frašku“.

„Máme tady drogovou válku, skoro 500 tisíc mrtvých a 100 tisíc pohřešovaných... Berete jedno z nejsložitějších témat v zemi,“ řekl v novém rozhovoru. „A není to jen obyčejný film, je to opera, je to muzikál. Takže pro nás a mnohé aktivisty je to, jako byste si hráli s jednou z největších válek v zemi od revoluce (na začátku 20. století),“ uvedl.

Děj muzikálu se točí kolem drogového bosse, který zanechá svého krvavého podnikání a absolvuje změnu pohlaví. S pomocí právničky nafinguje svou smrt a jako Emilia se pak vrací ke své manželce, přičemž se vydává za svou vlastní sestru.

Snímek loni dostal jednu z cen na filmovém festivalu v Cannes a v prosinci byl vyhlášen nejlepším evropským filmem roku. Nyní má šanci i na Oscara pro nejlepší celovečerní film a jeho tvůrci jsou nominováni i v dalších 12 kategoriích.

Vedle údajně necitlivého zacházení s tématem drogových kartelů se některým komentátorům nelíbí ani vyobrazení transgenderové identity postavené na tělesné proměně hlavní postavy.

Snímek „ztělesňuje všechny neohrabané předsudky vůči genderové tranzici“, uvedl v komentáři pro list El País mexický spisovatel Jorge Volpi. Najdou se ale i pozitivní ohlasy mexických umělců: režisér Guillermo del Toro Emiliu Pérez označil za krásný film a vyzdvihl Audiarda jako „jednoho z nejlepších žijících filmařů“.

Francouzský režisér na kritiku minulý týden reagoval na tiskové konferenci v Mexiku, kde se divákům omluvil v souvislosti s tématem obětí drogových válek. „Možná vám bude připadat, že se té otázce dost nevěnuji. A jestli se vám zdá, že to beru moc na lehkou váhu, nabízím vám omluvu,“ řekl. „Možná tenhle film může aspoň nastolit nějaké otázky,“ dodal.