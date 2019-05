Točí se Anatomie zrady. Labudův syn získal roli Emanuela Moravce

Titulní postavu ztvární syn slavného slovenského herce Marián Labuda ml., známý u nás třeba z retropříběhu Jak jsme hráli čáru. Do dalších rolí tvůrci obsadili Viktora Preisse, Ondřeje Vetchého, Milana Kňažka či Vladimíra Polívku.

Scénáře, který napsali Lucie a Josef Konášovi, autoři rovněž dvoudílného válečného dramatu Operace Silver A, se ujal Biser A. Arichtev, režisér seriálů První republika nebo Vyprávěj.

„Postava Emanuela Moravce a jeho osud jsou doslova fascinující. Příběh vypráví, jak se ze zapřísáhlého demokrata, zastánce takzvané hradní politiky a prezidenta T. G. Masaryka, stane přesvědčený nacista. Naším cílem je však ukázat Emanuela Moravce v jiném než pouze černobílém znázornění,“ prohlašuje režisér.

Štáb natáčí na autentických místech popisovaných událostí, k nimž v metropoli patří Černínský palác, Nosticův palác, Petschkův palác nebo Lucerna, ale také v Německu, mimo jiné na Rujáně. Producent projektu Vítězslav Jandák ml. získal pro historické postavy rovněž řadu německých herců.

V roli K. H. Franka se představí André Hennicke, který si v Pádu Třetí říše zahrál esesáka vydávajícího příkaz k popravě válečných zajatců od Dunkerku, coby Reinhard Heydrich se zase objeví hrdina bondovky Spectre Detlef Bothe, který si roli Heydricha vyzkoušel už ve filmech Lidice a Anthropoid. Hudbu píše slovenský skladatel Michal Novinski, nositel Českých lvů za díla Ve stínu a Kuky se vrací.

„Snažíme se vytvořit opravdu výpravné, strhující a co nejrealističtější televizní drama, které vypovídá o historických souvislostech, nikoli pouhou dramatickou rekonstrukci,“ slibuje producent. „Rádi bychom co nejvíce přiblížili postavu Emanuela Moravce, největšího novodobého zrádce, protože si myslíme, že právě jeho osobnost spojená se zrůdnou ideologií v moderních dějinách poměrně dost zapadá – a my bychom neměli zapomínat,“ dodává.

Protagonista příběhu – legionář, profesionální voják, pedagog Vysoké školy válečné, ale také publicista či autor knihy Obrana státu – zvažoval po Mnichovu ze strachu emigraci. Ale Němci sami mu nabídli spolupráci, v roce 1942 se stal členem protektorátní vlády ve funkci ministra školství a lidové osvěty, dokonce inspiroval vyhlášku slibující odměnu za dopadení pachatele atentátu na Heydricha. Během Pražského povstání 5. května 1945 spáchal sebevraždu.

Postava Emanuela Moravce se už na obrazovce několikrát objevila, třeba v hraném dokumentu Apoštol národní zrady jej představoval Pavel Nečas, v cyklu České století jej ztělesnil Daniel Landa. Film Emanuel Moravec – Anatomie zrady uvede ČT v květnu 2020.