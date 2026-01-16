Král ve Vegas. Koncertní film s Elvisem představí dosud neviděné záběry

Na sklonku šedesátých let vyrazil Elvis Presley do Las Vegas, aby tu odehrál pár koncertů. Permanentně vyprodané sály mu ale zásadně změnily plány, takže se několik málo týdnů protáhlo na neuvěřitelných sedm let.
Režisér Baz Luhrmann nalezené záběry z tohoto období využil k natočení působivého hudebního zážitku, v němž se ty největší Elvisovy hity střídají s unikátními záběry ze zákulisí, v nichž umělce poznáte nejen jako muzikanta, ale především jako lidskou bytost.
„Chtěli jsme natočit film, který nebude ani dokument, ani klasický koncertní záznam. Snažili jsme se divákům poskytnout snový zážitek, filmovou báseň, v níž jim Elvis odzpívá a odvypráví svůj životní příběh stylem, jaký dosud nepoznali,“ říká Baz Luhrmann.
Kromě vynikajícího biografického snímku Elvis, v němž krále rock and rollu ztvárnil Austin Butler, je autorem postmoderní adaptace Romea a Julie, dramatu Austrálie nebo znamenitého muzikálu Moulin Rouge.
Koncertní snímek EPiC: Elvis Presley in Concert bude mít premiéru 26. února.