Král ve Vegas. Koncertní film s Elvisem představí dosud neviděné záběry

Autor:
  16:54
Režisér Baz Luhrman objevil unikátní a dosud neviděný materiál, z něhož v rámci natáčení životopisného snímku Elvis sestřihal koncertní snímek EPiC: Elvis Presley in Concert. Mapuje jím éru, v níž zpěvák žil a vystupoval v Las Vegas.

Na sklonku šedesátých let vyrazil Elvis Presley do Las Vegas, aby tu odehrál pár koncertů. Permanentně vyprodané sály mu ale zásadně změnily plány, takže se několik málo týdnů protáhlo na neuvěřitelných sedm let.

Režisér Baz Luhrmann nalezené záběry z tohoto období využil k natočení působivého hudebního zážitku, v němž se ty největší Elvisovy hity střídají s unikátními záběry ze zákulisí, v nichž umělce poznáte nejen jako muzikanta, ale především jako lidskou bytost.

„Chtěli jsme natočit film, který nebude ani dokument, ani klasický koncertní záznam. Snažili jsme se divákům poskytnout snový zážitek, filmovou báseň, v níž jim Elvis odzpívá a odvypráví svůj životní příběh stylem, jaký dosud nepoznali,“ říká Baz Luhrmann.

Kromě vynikajícího biografického snímku Elvis, v němž krále rock and rollu ztvárnil Austin Butler, je autorem postmoderní adaptace Romea a Julie, dramatu Austrálie nebo znamenitého muzikálu Moulin Rouge.

Koncertní snímek EPiC: Elvis Presley in Concert bude mít premiéru 26. února.

Snímek z filmu EPiC: Elvis Presley in Concert
Snímek z filmu EPiC: Elvis Presley in Concert
Snímek z filmu EPiC: Elvis Presley in Concert
Snímek z filmu EPiC: Elvis Presley in Concert
7 fotografií
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Pohřeb Nečase plný známých tváří. S kamarádem se přišli rozloučit i Vaculík či Šmicer

Na pohřeb herce Pavla Nečase v Brně dorazil také hokejista Jakub Voráček. (9....

Několik známých herců a sportovců se přijelo do Brna naposledy rozloučit s hercem Pavlem Nečasem. Ten zemřel v poslední den minulého roku ve věku 59 let po náhlé zástavě oběhu. Proslavil se zejména...

Prezident se bavil s Cimrmany. „Dobyl“ severní pól, pak se fotil s herci

Setkání prezidenta Petra Pavla s představiteli divadelního Dobytí severního...

Prezident Petr Pavel vyrazil za kulturou. Ve středu navštívil oblíbené Divadlo Járy Cimrmana na pražském Žižkově a v hledišti se bavil při ikonické hře Dobytí severního pólu. Na závěr představení se...

Lábus znovu jako živočichář Béďa. Amatéři natočili své Slunce, seno... i s původními herci

Videopozvánka na závod horských kol Rohálovská 50 v Prusinovicích natočená v...

Neobvyklou pozvánku na jarní závod horských kol pro veřejnost představila parta nadšenců z Prusinovic na Kroměřížsku. Videoklip natočili v duchu filmové trilogie Zdeňka Trošky Slunce, seno... A...

Ksichti už přišli. Zemřel Pavel Pafko Řezáč, legendární barman z Divadla Járy Cimrmana

Žižkovské divadlo Járy Cimrmana se loučí s Pavlem „Pafko“ Řezáčem. (11. ledna...

Žižkovské divadlo Járy Cimrmana uveřejnilo na svém Facebooku smutnou zprávu. Ve věku 73 let zemřel 8. ledna technik a posléze barman Pavel Řezáč, jemuž blízcí neřekli jinak než Pafko. Svérázná...

Seriál s majorem Zemanem přepisoval a lhal. Jeho největším zločinem je britský letec

Vladimír Brabec jako major Jan Zeman.

Seriál 30 případů majora Zemana provází hořká pachuť normalizace již od prvního uvedení v lednu 1976, protože byl natočen jako propagace bezpečnostního aparátu. Po změně režimu pak vyvolal diskuzi,...

Král ve Vegas. Koncertní film s Elvisem představí dosud neviděné záběry

Snímek z filmu EPiC: Elvis Presley in Concert

Režisér Baz Luhrman objevil unikátní a dosud neviděný materiál, z něhož v rámci natáčení životopisného snímku Elvis sestřihal koncertní snímek EPiC: Elvis Presley in Concert. Mapuje jím éru, v níž...

16. ledna 2026  16:54

Nejočekávanější filmy roku 2026: Velkolepá Odyssea, třetí Duna i návrat Avengers

Matt Damon ve filmu Odyssea

Filmová databáze Kinobox připravila pro iDNES.cz výhled nejočekávanějších filmů letošního roku. Ten měl být z blockbusterového hlediska mnohem nadějnější a plodnější, jelikož se do multiplexů vrátí...

16. ledna 2026  15:47,  aktualizováno  15:48

RECENZE: Russell Crowe si svého Göringa vychutnal. Ale jinak film Norimberk vázne

60 % Premium
Russell Crowe jako Hermann Göring ve snímku Norimberk (2025)

Sarkastický, blahosklonný, důvtipný, marnivý hráč. Takový je říšský maršál Hermann Göring, potažmo jeho labužnicky přesný představitel Russell Crowe v novince kin Norimberk. Ale kdykoli herec opustí...

16. ledna 2026

Svět začíná víc a víc připomínat moje filmy, říká ikona béčkové kinematografie

Lloyd Kaufman v San Diegu (24. července 2025)

Většinové publikum asi jméno Lloyda Kaufmana znát nebude, fanoušci osobité nezávislé kinematografie ale bezpochyby ano. Autor filmů jako Toxický mstitel, Atomové gymnázium nebo Noc drůbežích mrtvol...

16. ledna 2026  10:15

Obojí je v pořádku. Záleží, co potřebuje ten film. Matt Damon exkluzivně o natáčení

Premium
Matt Damon ve filmu Rána (2026)

Říká se, že patří mezi hollywoodské „nice guys“ – hvězdy, které provází díky jejich laskavosti, pokoře i humoru ta nejlepší pověst. A děje se tak už přes třicet let. Matt Damon vstoupil do světa...

16. ledna 2026

Laurel s Hardym? Rytíř Sedmi království vrací do seriálového světa Hry o trůny vtip

Premium
Peter Claffey v seriálu Rytíř Sedmi království

Na seriálový fenomén Hra o trůny, kterým HBO oblažovalo televizní fanoušky mezi lety 2011 a 2019, pomalu sedá prach. Nyní se ale zdá, že to nejlepší z něj znovu ožije. Příslibem je šestidílný počin...

15. ledna 2026

Smrt švagra, smíření s otcem. Zpěvák Lorna Shore popisuje emoce nového alba

Premium
Skupina Lorna Shore, zpěvák Will Ramos uprostřed

Americká kapela Lorna Shore, v jejíž hudbě se ostré kytarové riffy tříští o hymnické a emotivní melodie, přijede 25. ledna do pražského O2 universa představit aktuální album I Feel the Everblack...

15. ledna 2026

Prezident se bavil s Cimrmany. „Dobyl“ severní pól, pak se fotil s herci

Setkání prezidenta Petra Pavla s představiteli divadelního Dobytí severního...

Prezident Petr Pavel vyrazil za kulturou. Ve středu navštívil oblíbené Divadlo Járy Cimrmana na pražském Žižkově a v hledišti se bavil při ikonické hře Dobytí severního pólu. Na závěr představení se...

15. ledna 2026  13:56

Aztécký nástroj smrti je hlavní postavou teenagerovského hororu Ozvěna

Snímek z filmu Ozvěna

Počínaje 5. únorem se českými kiny rozezní děsivá Ozvěna. Hororový snímek režiséra Corina Hardyho využívá jako hlavní nástroj děsu mučící nástroj zvaný Píšťala smrti, který kdysi používali aztéčtí...

15. ledna 2026  12:06

Tak skvělý film a vy ho dáte až o půlnoci? spílají televizi přeživší holokaustu

Ze snímku Goebbels (2024). Postavy Adolfa Hitlera a Josepha Goebbelse

Německá veřejnoprávní televize ARD čelí stížnosti, že na sklonku ledna uvede film pojednávající o období a hrůzách druhé světové války až o půlnoci. Stěžují si hlavně přeživší holokaustu, kteří v něm...

15. ledna 2026  11:35

Museum Kampa se loučí s českými kubisty i Váchalem. Vystřídá je konceptualismus

Obraz od Emila Filly na výstavě Kubismus v Museu Kampa

V neděli 1. února si lidé mohou v Museu Kampa naposledy prohlédnout obsáhlou expozici děl předních českých kubistů a také originální propojení obrazů Josefa Váchala a Josefa Bolta. Obě výstavy...

15. ledna 2026  10:01

V rytmu odpočívadel. Divadelníci zkoumají, proč se někdo stane kamioňákem

Tvůrčí tým inscenace asfalt, asfalt, asfalt

Inscenaci ‚asfalt, asfalt, asfalt‘ označují její tvůrci jako dokumentární road trip. Vychází totiž z časosběrných rozhovorů s dopravci, řidiči kamionů a jejich rodinami. Nabídne téma lidí žijící na...

15. ledna 2026  9:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.