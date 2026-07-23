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Vytvořím vlastní AI Odysseu, hlásí Musk. Nolanovu verzi chce překonat ještě letos

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  13:07
Oscarový režisér Christopher Nolan si zfilmováním Homérova eposu Odyssea znepřátelil nejbohatšího muže světa Elona Muska. Ten se po dlouhodobé kritice Nolanovy filmové adaptace rozhodl vytvořit vlastní, historicky věrnější verzi s pomocí nástroje umělé inteligence Grok. Musk tvrdí, že se film zvládne vytvořit ještě do konce orku.

„Ještě před koncem tohoto roku natočí Grok Imagine celovečerní film Odyssea, který bude historicky přesný a věrný Homérovu dílu,“ uvedl multimiliardář na své síti X, kde připojil krátkou ukázku Odyssey vygenerovanou AI, jež zveřejnil jiný uživatel sítě.

Tříminutová ukázka zachycuje odplutí krále Odyssea z ostrova Ithaka od manželky Pénelopé, dobytí Tróje a sedmileté zajetí u mořské nymfy Kalypsó na ostrově Ógygia.

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Musk před záměrem vytvořit vlastní věrnou podobu slavného díla již v minulosti kritizoval režiséra Nolana kvůli obsazení herců, kteří podle něj „nezapadají“ do historických souvislostí slavného antického eposu. Servítky si nebral například vůči herci Elliotu Pageovi, o němž se na sociálních sítích mylně šířilo, že ztvární Achilla.

Kanaďan, jenž v minulosti prošel tranzicí z ženy na muže, nakonec ve snímku ztvárnil postavu Sinóna – achájského vojáka, který přesvědčil Trójany o přijetí daru ve formě ikonického dřevěného koně. Díky této lsti nakonec slavná Trója po desetiletém dobývání padla.

Kritice z Muskovy strany nebyla ušetřena ani keňsko-mexická herečka Lupita Nyong’o, jež se v Nolanově zpracování objevila ve dvojroli Heleny Trójské a její sestry Klytaiméstry, manželky mykénského krále Agamemnóna (Benny Safdie).

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Kvůli tomuto obsazení Musk v březnu obvinil slavného režiséra, jenž stojí za snímky jako Počátek, Interstellar nebo Oppenheimer, že mu jde především o získání dalších filmových ocenění.

Načasování zveřejnění AI verze Odyssey v tomto případě nemusí být náhodné. V prvních měsících po Novém roce se standardně udělují prestižní ocenění televizní a filmové tvorby. Musk tak může mít ambice dobývat vedle vesmíru a technologického světa také stříbrná plátna. V Hollywoodu navíc může tento krok rozpoutat další vlnu nevole a stávek mezi herci a tvůrci ohledně používání umělé inteligence ve filmovém průmyslu.

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Elon Musk chce natočit vlastní film Odysseu pomocí umělé inteligence.
Snímek z filmu Odyssea
Anne Hathaway a Tom Holland ve filmu Odyssea (2026)
Benny Safdie se v Nolanově Odyssee představil jako mykénský král Agamemnón.
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