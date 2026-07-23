Vytvořím vlastní AI Odysseu, hlásí Musk. Nolanovu verzi chce překonat ještě letos

„Ještě před koncem tohoto roku natočí Grok Imagine celovečerní film Odyssea, který bude historicky přesný a věrný Homérovu dílu,“ uvedl multimiliardář na své síti X, kde připojil krátkou ukázku Odyssey vygenerovanou AI, jež zveřejnil jiný uživatel sítě.
Tříminutová ukázka zachycuje odplutí krále Odyssea z ostrova Ithaka od manželky Pénelopé, dobytí Tróje a sedmileté zajetí u mořské nymfy Kalypsó na ostrově Ógygia.
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Musk před záměrem vytvořit vlastní věrnou podobu slavného díla již v minulosti kritizoval režiséra Nolana kvůli obsazení herců, kteří podle něj „nezapadají“ do historických souvislostí slavného antického eposu. Servítky si nebral například vůči herci Elliotu Pageovi, o němž se na sociálních sítích mylně šířilo, že ztvární Achilla.
Kanaďan, jenž v minulosti prošel tranzicí z ženy na muže, nakonec ve snímku ztvárnil postavu Sinóna – achájského vojáka, který přesvědčil Trójany o přijetí daru ve formě ikonického dřevěného koně. Díky této lsti nakonec slavná Trója po desetiletém dobývání padla.
Kritice z Muskovy strany nebyla ušetřena ani keňsko-mexická herečka Lupita Nyong’o, jež se v Nolanově zpracování objevila ve dvojroli Heleny Trójské a její sestry Klytaiméstry, manželky mykénského krále Agamemnóna (Benny Safdie).
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Kvůli tomuto obsazení Musk v březnu obvinil slavného režiséra, jenž stojí za snímky jako Počátek, Interstellar nebo Oppenheimer, že mu jde především o získání dalších filmových ocenění.
Načasování zveřejnění AI verze Odyssey v tomto případě nemusí být náhodné. V prvních měsících po Novém roce se standardně udělují prestižní ocenění televizní a filmové tvorby. Musk tak může mít ambice dobývat vedle vesmíru a technologického světa také stříbrná plátna. V Hollywoodu navíc může tento krok rozpoutat další vlnu nevole a stávek mezi herci a tvůrci ohledně používání umělé inteligence ve filmovém průmyslu.
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