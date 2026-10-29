Elke Sommer se narodila v listopadu 1940 v Berlíně jako Elke Schletz do rodiny luteránského duchovního Barona Petera von Schletz a jeho ženy Renaty. Po druhé světové válce byla s rodiči evakuována do univerzitního města Erlangen v jižním Německu. Zde Elke navštěvovala prestižní gymnázium, ovšem cestu k dalšímu vzdělání zamezila smrt jejího otce. Bylo jí tehdy čtrnáct let.
Aby se zdokonalila v angličtině a především aby si vydělala na živobytí, odcestovala do Anglie, kde působila jako au pair. V roce 1958 trávila dovolenou s matkou v italském Viareggio, kde získala titul Miss Viareggio. Shodou okolností na tomto místě v té době pobýval italský režisér Vittorio de Sica, který si půvabné blondýnky všiml a pozval ji do Říma.
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Tak začala její herecká kariéra. Na plátně debutovala v roce 1959 ve filmu Das Totenschiff po boku Horsta Buchholze a Maria Adorfa (padouch Santer z filmu Vinnetou). Potom už její kroky směřovaly do Hollywoodu.
Hrála v několika desítkách filmů, přičemž mezi její nejslavnější role patří Maria Gambrelli v kriminální komedii Komisař Clouseau na stopě aneb Výstřel v temnotě z roku 1964. Sekundovala zde komediálnímu uragánu jménem Peter Sellers. S ním se na plátně setkala o patnáct let později v dobrodružné komedii Zajatec na Zendě. Hrála také ve westernu Mezi supy, natočeném na motivy díla Karla Maye.
Vedle hraní se věnovala i zpěvu – natočila několik alba – a od sedmdesátých let také výtvarnému umění pod pseudonymem E. Schwartz.
Elke Sommer byla dvakrát vdaná. Jejím prvním manželem byl v letech 1964 až 1981 novinář Joe Hyams. Podruhé se v roce 1993 provdala za hotelového manažera Wolfa Walthera, s nímž žila po zbytek života.