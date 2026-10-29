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Zemřela herečka Elke Sommer, proslula filmy s Clouseauem a Vinnetouem

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  12:45
Elke Sommer ve filmu Komisař Clouseau na stopě aneb Výstřel v temnotě

Elke Sommer ve filmu Komisař Clouseau na stopě aneb Výstřel v temnotě | foto: ČTK

Elke Sommer ve filmu Mezi supy
Herečka Elke Sommer
Elke Sommer s manželem Wolfem Waltherem
Elke Sommer ve filmu Percyho možnosti
7 fotografií
Ve věku 85 let zemřela herečka Elke Sommer. Proslula především jako půvabná Maria Gambrelli z komedie Komisař Clouseau na stopě aneb Výstřel v temnotě, kde tvořila pár s Peterem Sellersem. Hrála rovněž v mayovce Mezi supy nebo ve válečném dramatu Vítězové.

Elke Sommer se narodila v listopadu 1940 v Berlíně jako Elke Schletz do rodiny luteránského duchovního Barona Petera von Schletz a jeho ženy Renaty. Po druhé světové válce byla s rodiči evakuována do univerzitního města Erlangen v jižním Německu. Zde Elke navštěvovala prestižní gymnázium, ovšem cestu k dalšímu vzdělání zamezila smrt jejího otce. Bylo jí tehdy čtrnáct let.

Aby se zdokonalila v angličtině a především aby si vydělala na živobytí, odcestovala do Anglie, kde působila jako au pair. V roce 1958 trávila dovolenou s matkou v italském Viareggio, kde získala titul Miss Viareggio. Shodou okolností na tomto místě v té době pobýval italský režisér Vittorio de Sica, který si půvabné blondýnky všiml a pozval ji do Říma.

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Tak začala její herecká kariéra. Na plátně debutovala v roce 1959 ve filmu Das Totenschiff po boku Horsta Buchholze a Maria Adorfa (padouch Santer z filmu Vinnetou). Potom už její kroky směřovaly do Hollywoodu.

Hrála v několika desítkách filmů, přičemž mezi její nejslavnější role patří Maria Gambrelli v kriminální komedii Komisař Clouseau na stopě aneb Výstřel v temnotě z roku 1964. Sekundovala zde komediálnímu uragánu jménem Peter Sellers. S ním se na plátně setkala o patnáct let později v dobrodružné komedii Zajatec na Zendě. Hrála také ve westernu Mezi supy, natočeném na motivy díla Karla Maye.

Vedle hraní se věnovala i zpěvu – natočila několik alba – a od sedmdesátých let také výtvarnému umění pod pseudonymem E. Schwartz.

Elke Sommer byla dvakrát vdaná. Jejím prvním manželem byl v letech 1964 až 1981 novinář Joe Hyams. Podruhé se v roce 1993 provdala za hotelového manažera Wolfa Walthera, s nímž žila po zbytek života.

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