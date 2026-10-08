V početné mezinárodní konkurenci se nejdříve Maximová probojovala do úzkého výběru deseti nominovaných hereček, mezi nimiž byla třeba i britská hvězda Carey Mulligan(Saltburn, Velký Gatsby). Konečným vítězstvím se následně zařadila mezi laureátky ocenění, které si v loňském ročníku připsala australská superstar Cate Blanchett za psychologický seriál Disclaimer.
„Mám upřímnou radost, že si mojí práce všimli i v zahraničí, ale ještě víc mě těší, že náš poměrně komorní český příběh o matce s intelektuálním postižením a její dceři dokázal zasáhnout i lidi na druhé straně světa,“ uvedla Maximová po zisku prestižní filmové ceny.
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O jejím oceňovaném počinu říká, že příprava na hlavní roli mentálně postižené ženy byla zatím její nejtěžší hereckou výzvou. Při náročné přípravě se nechala inspirovat lidmi, kteří mají podobnou diagnózu jako ve filmu její postava Lilian. Do jejich bezprostřední blízkosti se jí podařilo dostat díky tomu, že se přihlásila do psychiatrické léčebny jako dobrovolnice.
„Snažila jsem se navnímat jejich chůzi, jemná gesta, projevy mimiky, způsob mluvy i reakci na nejrůznější podněty, protože mi extrémně záleželo na tom, aby moje Lilian byla pravdivá a opravdová,“ uvedla herečka.
„Elizaveta je mimořádná herečka dnešní doby. To, co dokázala, jsem dosud v životě neviděl,“ řekl o herečce režisér filmu Jiří Strach.
Čtyřiatřicetiletá rodačka z ruské Kazaně patří k nejvýraznějším herečkám své generace na tuzemské scéně. Během své dosavadní kariéry ztvárnila desítky filmových i televizních rolí v Česku i v zahraničí. Pravidelně září na nejprestižnějších pražských divadelních scénách.
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Absolventka pražské DAMU má na kontě nominace na Českého lva za roli ve zmíněném filmu Máma, seriálu Děcko a minisérii Herec. Zahrála si také v titulech, které byly uvedeny na festivalech v Cannes i na Berlinale. Hlavní roli ztvárnila také v seriálu Vlastně se nic nestalo oceněném prestižní Prix Italia.
Do svého hereckého portfolia si dlouhodobě vybírá výrazně odlišné charaktery a polohy. Od matky s intelektuálním postižením přes influencerku až po čarodějnici či kriminalistku. Sama o sobě říká, že je vděčná za to, že ji nelze jednoduše zaškatulkovat.