Nekrmí nás kaviárem a wagyu. To by na place nešlo, říká hvězda seriálu Medvěd

Co se stane, když se propojí dva fenomény doby: obsese gastronomií a popularita streamovacích služeb? Povede se stvořit jeden z největších televizních hitů posledních let. Řeč je o seriálu Medvěd. Ten teď vstupuje do své třetí série a iDNES.cz měl šanci nejen o ní promluvit s Ebonem Moss-Bachrachem, představitelem jedné z hlavních rolí.