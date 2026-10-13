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Bylo jasné, že si Johnny Depp pojede to svoje. Herec se nyní hlásí jako Ebenezer

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  10:37
Existují lidé, kteří nemají rádi Vánoce. A pak ti, kteří je přímo nenávidí. Mezi nimi vyniká jistý Ebenezer Scrooge. Nová adaptace Vánoční koledy spisovatele Charlese Dickense s Johnnym Deppem v další ze svých podivínských kreací představuje finální trailer.

Ebenezer Scrooge (Johnny Depp) miluje jedinou věc na světě. Peníze. Naopak přímo nenávidí všechno, co mají rádi ti ostatní, například Vánoce. V období nejkrásnějších svátků v roce proto bývá velmi nevrlý a je lepší se mu vyhnout velkým obloukem. To bohužel nemůže udělat jeho upracovaný zaměstnanec Bob Cratchit (Rupert Grint, neboli Ron Weasley z Harryho Pottera), který by chtěl strávit svátky s rodinu, ale jak by mohl o něco takového vůbec požádat?

Johnny Depp překvapil fanoušky jako Ebenezer na Comic Conu v San Diegu.
Johnny Deep ve filmu Ebenezer: Vánoční koleda
Johnny Depp jako Ebenezer Scrooge v adaptaci Vánoční koledy.
Johnny Depp jako Ebenezer Scrooge v adaptaci Vánoční koledy.
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Zkrátka, Ebenezer je zmetek, který dělá lidem ze života peklo a nijak se neznepokojuje tím, že by nějaké peklo mohlo čekat i na něj. Všechno změní jedna noc, ve které Ebenezera navštíví postupně čtyři duchové, kteří mu jeho budoucnost namalují v nepěkně temných barvách. Bude jen na něm, jestli se osudu vzepře a pokusí se být lepší. Aspoň trošičku.

Povídka Vánoční koleda od Charlese Dickense jednoznačně patří k tradicím nejkrásnějších svátků v roce. Dočkala se už několika filmových adaptací, z nichž nejznámější je u nás animovaný přepis režiséra Roberta Zemeckise z roku 2009 s Jimem Careym v hlavní roli. Verzi, s níž přichází Ti West, lze těžko žánrově zařadit, režisér ale slibuje, že bude trochu temnější.

Johnny Depp překvapil fanoušky. Proměnil se v nerudného starce z Vánoční koledy

„Podle mě ještě nikdo nenatočil verzi, kde by ti duchové byli doopravdy strašidelní, tak jsem to zkusil,“ říká a pochvaluje si spolupráci s hlavní hvězdou filmu: „Bylo jasné, že Johnny si pojede to svoje. Ale není to Jack Sparrow, Wonka ani Střihoruký Edward. Nikdo z nich. Přesto v jeho pojetí Ebenezera všechny ty ikonické postavy cítíte.“

Kromě Johnnyho Deppa a Ruperta Grinta ve filmu Ebenezer: Vánoční uvidíme Iana McKellena, Sama Claflina nebo Daisy Ridley, kterou znají především fanoušci Star Wars jako Rey ze sequelové trilogie. Snímek jde do kin 12. listopadu.

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