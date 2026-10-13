Bylo jasné, že si Johnny Depp pojede to svoje. Herec se nyní hlásí jako Ebenezer

Ebenezer Scrooge (Johnny Depp) miluje jedinou věc na světě. Peníze. Naopak přímo nenávidí všechno, co mají rádi ti ostatní, například Vánoce. V období nejkrásnějších svátků v roce proto bývá velmi nevrlý a je lepší se mu vyhnout velkým obloukem. To bohužel nemůže udělat jeho upracovaný zaměstnanec Bob Cratchit (Rupert Grint, neboli Ron Weasley z Harryho Pottera), který by chtěl strávit svátky s rodinu, ale jak by mohl o něco takového vůbec požádat?
Zkrátka, Ebenezer je zmetek, který dělá lidem ze života peklo a nijak se neznepokojuje tím, že by nějaké peklo mohlo čekat i na něj. Všechno změní jedna noc, ve které Ebenezera navštíví postupně čtyři duchové, kteří mu jeho budoucnost namalují v nepěkně temných barvách. Bude jen na něm, jestli se osudu vzepře a pokusí se být lepší. Aspoň trošičku.
Povídka Vánoční koleda od Charlese Dickense jednoznačně patří k tradicím nejkrásnějších svátků v roce. Dočkala se už několika filmových adaptací, z nichž nejznámější je u nás animovaný přepis režiséra Roberta Zemeckise z roku 2009 s Jimem Careym v hlavní roli. Verzi, s níž přichází Ti West, lze těžko žánrově zařadit, režisér ale slibuje, že bude trochu temnější.
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„Podle mě ještě nikdo nenatočil verzi, kde by ti duchové byli doopravdy strašidelní, tak jsem to zkusil,“ říká a pochvaluje si spolupráci s hlavní hvězdou filmu: „Bylo jasné, že Johnny si pojede to svoje. Ale není to Jack Sparrow, Wonka ani Střihoruký Edward. Nikdo z nich. Přesto v jeho pojetí Ebenezera všechny ty ikonické postavy cítíte.“
Kromě Johnnyho Deppa a Ruperta Grinta ve filmu Ebenezer: Vánoční uvidíme Iana McKellena, Sama Claflina nebo Daisy Ridley, kterou znají především fanoušci Star Wars jako Rey ze sequelové trilogie. Snímek jde do kin 12. listopadu.