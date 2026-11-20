Kořeny celého projektu sahají do roku 2001, kdy režisér a tehdejší kreativní šéf Pixaru John Lasseter dokončil náročnou produkci hitu Toy Story 2: Příběh hraček. Fyzicky i psychicky vyčerpaný režisér poslechl svou manželku a vyrazil s celou rodinou na dvouměsíční cestu obytným vozem napříč Spojenými státy.
Právě během putování po starých silnicích a zapadlých koutech Ameriky Lasseter pochopil, jak moc moderní mezistátní dálnice připravily zemi o její duši. Zjistil, že dálnice vznikly proto, aby lidem ušetřily čas, ale zároveň je odřízly od okolního světa, přírody a zdejších komunit. Když spojil tuto nostalgii po zanikajícím kouzlu cestování se svou celoživotní vášní pro automobilové závody, zrodila se kostra celého příběhu.
Cesta k mechanickému světu
Tvůrčí tým následně absolvoval rozsáhlé rešeršní výpravy podél historické Route 66. Průvodcem jim byl známý historik a spisovatel Michael Wallis (který ve filmu nakonec propůjčil hlas policejnímu Šerifovi). Řada lokací v Kardanové Lhotě má přímou reálnou předlohu. Tak například Sallyn Motel U Kuželů přímo vychází z ikonických motelů Wigwam Motel v Holbrooku v Arizoně a Rialtu v Kalifornii.
Floina benzina V8 čerpá inspiraci z Midpoint Café v texaském Adrianu a skalní masiv Cadillac Range, odkud je vidět panorama hor v pozadí, věrně kopíruje siluetu známé umělecké instalace Cadillac Ranch u texaského Amarilla, kde je desítka starých Cadillaců zakopaná přídí do země.
Oživit auta byl oříšek
Převedení aut do živých postav představovalo pro animátory mimořádný oříšek. John Lasseter udělal hned na začátku klíčové designové rozhodnutí: oči postav neumístil do světlometů (jak bývalo zvykem u starších animovaných grotesek), ale na čelní sklo, a to z velmi prostého důvodu, toto umístění dodalo vozům zdání trupu a přirozenějšího vzhledu hlavy.
|
RECENZE: Přijíždějí Auta, další vlna kreslené radosti
Z technologického hlediska byla Auta obrovským milníkem v oblasti animace, protože Pixar poprvé v historii masivním způsobem nasadil technologii Ray Tracing (sledování paprsků). Automobilové karoserie s metalickými laky, lesklým chromem a zaoblenými tvary vyžadovaly přesné výpočty odrazů světla a stínů.
Pokud by se odrazy počítaly postaru, vozy by působily ploše a plastově. Kvůli tomu vzrostl průměrný čas vykreslování (renderingu) jednoho filmového políčka až na 17 hodin, přičemž některé nejsložitější scény se vytvářely i několik dní.
Legendy motorsportu
Co ale dělá Auta nesmrtelnými pro fanoušky motorismu, je jejich neuvěřitelná autenticita a respekt k historii závodění. Postava samotného Doktora Hudsona (Hudson Hornet z roku 1951) vzdává hold vozu, který na počátku 50. let dominoval šampionátu NASCAR díky nízkému těžišti. V originále mu navíc svůj nezaměnitelný chraplák propůjčil slavný hollywoodský herec a sám úspěšný amatérský závodník Paul Newman. Byla to jeho vůbec poslední role v celovečerním hraném či animovaném filmu před jeho smrtí v roce 2008.
Do dabingu se zapojila skutečná závodnická smetánka. Richard Petty, sedminásobný šampion NASCAR propůjčil hlas i svůj ikonický světle modrý Plymouth Superbird z roku 1970 postavě Stripa Weatherse přezdívaného King. Superhvězda NASCAR Dale Earnhardt Jr. nadaboval červený vůz Junior s číslem 8. Michael Schumacher, sedminásobný mistr světa formule 1, osobně namluvil červené Ferrari F430, které v samotném závěru filmu přijede do Luigiho pneuservisu. Šampion F1 i IndyCar Mario Andretti nadaboval postavu Fordu Fairlane z roku 1967, se kterou slavil úspěch v Daytoně a v mezinárodních verzích se pak pro specifické lokální trhy zapojili další šampioni F1 jako Fernando Alonso (španělská verze) nebo Niki Lauda (německá).
Aby si Pixar udržel jedinečnost a možná i exkluzivitu modelů následujícího značkového zboží bez dohadování se o copyrightu, nevychází postava Bleska McQueena z jediného existujícího modelu – designéři vytvořili hybrid mezi moderními prototypy ze série Le Mans (GT40, Lola) s křivkami vozů Dodge Viper či Chevrolet Corvette C6. Jeho jméno není odkazem na herce Steva McQueena, jak se mnozí domnívají, nýbrž poctou Glennu McQueenovi, geniálnímu pixarovskému animátorovi, který podlehl rakovině v roce 2002.
Miliardové hračkářské impérium
Když film v červnu 2006 dorazil do kin, kritici jej přijali převážně pozitivně, byť se shodovali, že po sérii mistrovských děl jako Hledá se Nemo (2003) a Úžasňákovi (2004) jde o lehčí podívanou. Ale v kinech si Blesk McQueen vedl výborně. S rozpočtem okolo 120 milionů dolarů celosvětově utržil přes 462 milionů dolarů, což byl úžasný úspěch. To pravé finanční tornádo se však odehrálo mimo kinosály.
Auta se stala bezprecedentním merchandisingovým monstrem společnosti Disney. Angličáky, povlečení, batohy, autodráhy a oblečení vygenerovaly během prvních pěti let od premiéry maloobchodní tržby přesahující 10 miliard dolarů. Prodej hraček s tematikou Aut byl tak gigantický, že prakticky okamžitě zajistil schválení dvou filmových pokračování, několika seriálů a vybudování obří tematické zóny Cars Land v zábavním parku Disney California Adventure.
I po dvaceti letech zůstávají původní Auta výjimečným dílem. Nejen díky propracované animaci, ale především díky nadčasovému poselství, že život není jen o tom prosvištět cílovou rovinkou jako první, ale o přátelích, které můžete potkat, když zrovna ztratíte směr. Ostatně ne nadarmo byl Blesk McQueen letošním speciálním hostem závodu F1 v Monze.