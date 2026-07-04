Ve dvaceti nevíme, kým jsme. A já to nevím dodnes, uvedl Hoffman svého Absolventa

„Herec, kterého zbožňujete, uvede film, který milujete.“ Tak umělecký šéf festivalu Karel Och uvedl hlavní hvězdu letošního ročníku do Velkého sálu Hotelu Thermal. Dustin Hoffman, který zde v pátek převzal Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii, na stejném místě v sobotu odpoledne osobně uvedl film Absolvent z roku 1967.
Tedy příběh mladíka dezorientovaného společenskými očekáváními, který vynesl Hoffmanovi nominaci na Oscara a Zlatý glóbus a taktéž cenu BAFTA pro herecký objev roku. Přitom tuto hlavní roli paradoxně získal po neúspěšném pokusu v konkurzu na úlohu v broadwayském muzikálu The Apple Tree, jak upozorňuje ČTK.
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Hoffmanova účast na promítání zásadního filmu vzbudila velký zájem mezi diváky. V hledišti bylo možné vidět třeba herce Jitku Schneiderovou s Danielem Krejčíkem, tedy dvojici, která stejný námět hraje v Divadle Na Fidlovačce.
Příchod amerického herce doprovodil dlouhotrvající potlesk, všichni diváci povstali. „Byla to náhoda. Mike Nichols, který byl takovým Spielbergem tehdejší doby, téměř dva roky hledal herce a byl už ve fázi, kdy si chtěl říci, že film nenatočí,“ rozpovídal se osmaosmdesátiletý herec, jak se dostal k roli, která pomohla definovat jeho kariéru. „Poslední den výběru jsem byl na řadě já a Katherine Rossová. Kdybychom přišli na casting dřív, role bychom nedostali a dostali by je ti, co by přišli poslední den. To je vše,“ dodal.
„Kniha Charlese Webba, na jejímž základě film vznikl, vyšla v roce 1964. Tedy ještě před vietnamskou krizí, která rozdělila Ameriku. Stejně jako je Amerika rozdělená dnes,“ reagoval Hoffman na otázku, co může téměř šedesát let starý film říci dnešním dvacátníkům. „A ještě jedna věc. Myslím, že ve dvaceti nevíme, kým jsme. Díváme se do zrcadla a vidíme tam někoho, koho bychom vidět chtěli. Takoví ale nejsme. Myslím, že celá léta hledáme sami sebe. Já bych dokonce řekl, že sám sebe hledám pořád,“ zamýšlel se slavný herec na pódiu.
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Držitel dvou Oscarů za snímky Kramerová versus Kramer a Rain Man v pátek převzal Křišťálový glóbus a ještě se po slavnostním ceremoniálu zúčastnil večerní projekce argentinsko-španělského dokumentu Zápas století. „Potvrdil tím slova organizátorů festivalu, že je v dobré formě,“ píše ČTK.
Ve filmu Absolvent ztvárnil Hoffman čerstvého bakaláře Benjamina, který se po dokončení studií vrací do rodného domu a zjišťuje, že netuší, co se svým životem. Řeší to vztahem ke dvěma ženám - nejprve k paní Robinsonové, manželce otcova obchodního partnera, a posléze k její dceři Elaine. Snímek se zapsal také do dějin populární hudby, protože v něm zazněly slavné písničky dvojice Simon & Garfunkel jako The Sound(s) of Silence, Scarborough Fair/Canticle, Mrs. Robinson nebo April Come She Will.
Dustin Hoffman, známý například i z filmových hitů Malý velký muž nebo Tootsie, prvního Oscara získal za hlavní roli v dramatu Kramerová versus Kramer. Druhým Oscarem byl oceněn za výkon ve snímku Rain Man, kde hrál handicapovaného Raymonda, který se sbližuje se svým pragmatickým bratrem.