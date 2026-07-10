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Slíbils, že moc neuchvátíš! Snímek Duna: Část třetí nabídne epické vyvrcholení

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  16:00
Završení epické trilogie Duna režiséra Denise Villeneuvea se představuje v novém traileru. Snímek Duna: Část třetí na motivy románů klasika sci-fi Franka Herberta bude mít v českých kinech premiéru 17. prosince.

Trailery

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V hlavnich rolích se představí Timothée Chalamet jako Paul Atreides a Zendaya jako Chani. Dále ve třetí duně hrají Jason Momoa, Florence Pughová, Rebecca Fergusonová, Isaach de Bankolé, Charlotte Ramplingová, Anya Taylor-Joy, Robert Pattinson nebo Javier Bardem.

Děj snímku sleduje Paula Atreida dvě desetiletí poté, co se ujal vlády nad Impériem. Jako nelítostný císař čelí důsledkům své vlády, do jeho života se vracejí staří spojenci, objevují se nové hrozby a nebezpečí zrady číhá na každém kroku.

Snímek z filmu Duna: Část třetí
Z filmu Duna: Část druhá
Z filmu Duna
Z filmu Duna
20 fotografií

Pronásledovaný vidinami blížícího se pádu Impéria a návratem své dávno ztracené lásky, se Paul ocitá uprostřed rozsáhlého spiknutí, jehož tajemství je neodmyslitelně spojeno s Chani. Zatímco sílí náznaky povstání a nepřátelé se neúprosně přibližují, musí Paul čelit skutečné ceně moci a rozhodnout o osudu těch, na kterých mu záleží nejvíce.

Scénář vychází z románu Franka Herberta Spasitel Duny a Denis Villeneuve jej napsal společně s Brianem K. Vaughanem, jehož jméno čteme v titulcích seriálů Pod kupolí a Ztraceni.

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