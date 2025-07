People.com informaci o natáčení třetí části filmového písečného eposu v hlavním městě Česka přinesl v souvislosti s momentálním vztahem, který herec Timothée Chalamet prožívá s americkou modelkou a módní návrhářkou Kylie Jennerovou.

Pár byl spatřen, jak se ruku v ruce prochází po francouzském Saint-Tropez, k čemuž People.com podotkl, že si musí užít těch několik málo volných společných dní, než se Timothée Chalamet přesune do Prahy, kde začne natáčet film Spasitel Duny. „Na takový rozvrh jsou zvyklí a náramně jim to spolu klape,“ píše se v článku na People.com s odvoláním na zdroj, který také uvedl, že jakmile to bude možné, přiletí Kylie Jennerová za Chalametem do Prahy.

Ve skutečnosti ale produkce začala natáčet v pondělí 7. července v maďarské Budapešti, o čemž informoval například britský The Independent. Zprávu o údajném natáčení v Praze serveru iDNES.CZ vyvrátil i producent David Minkowski ze společnosti Stillking.

Chalamet hrál kromě dosavadních dvou částí Duny například v muzikálu Wonka, v životopisném snímku Bob Dylan: Úplně neznámý nebo v romanci Dej mi své jméno. Film Spasitel Duny by měl mít premiéru v roce 2026 a kromě Chalameta v roli Paula Atreida se v něm znovu setkáme se Zendayou, Florence Pughovou, Jasonem Momoou a nově třeba s Robertem Pattinsonem v roli zabijáka a tvarového tanečníka Scytalea.

Dějově by měl film vycházet z románů Spasitel Duny a Děti Duny. To je opačný postup, než který režisér Denis Villeneouve zvolil v případě předchozích dvou filmů, jimž za předlohu sloužila jedna kniha – zásadní počin sci-fi literatury Duna.

První film měl premiéru v roce 2021 a setkal se s téměř bezvýhradně nadšenými ohlasy mezi „kinofily“ i milovníky knižní předlohy. Villeneuve geniální předlohu o mocenských intrikách uvědomení si sebe sama a mnoha dalších věcech převedl do velkolepých obrazů, přičemž se mu podařilo zachovat její mnohovrstevnatost a psychedelickou atmosféru. Zadařilo se i v případě Duny: Část druhá, v níž se, v souladu s Herbertovým románem, zabýval především údělem „vyvoleného“ Paula Atreida, který je de facto jen figurkou ve hře, jejíž pravidla tak úplně nenapsal.

Nezbývá než doufat, že se Denisi Villeneuveovi podaří i v třetím filmu postihnout ducha knižní předlohy, a doplnit, že jakmile se vrátí z vesmírných dálav, pustí se kanadský režisér do natáčení další bondovky.