Lidstvo zůstává v ohrožení. Natáčení druhé řady seriálu Duna: Proroctví už začalo

Jindřich Göth
  9:30
Seriál Duna: Proroctví z produkce HBO Original dostane druhou řadu. Natáčení odstartovalo v těchto dnech, přičemž série bude vznikat v Maďarsku, Jordánsku a Španělsku. Herecká sestava první řady se rozšíří o Toma Hollandera, Ashleyho Walterse nebo Indiru Varmu.
Ze seriálu Duna: Proroctví

Ze seriálu Duna: Proroctví | foto: Max

Z seriálu Duna: Proroctví
Chloe Lea v seriálu Duna: Proroctví
Z filmu Duna
Z filmu Duna
29 fotografií

Seriál se odehrává v univerzu vytvořeném spisovatelem Frankem Herbertem a je zasazen do období 10 tisíc let před vzestupem Paula Atreida. Sleduje dvě sestry z rodu Harkonennů, které bojují proti silám ohrožujícím budoucnost lidstva. Jsme svědky založení legendárního řádu, který později vejde ve známost jako Bene Gesserit.

Duna: Proroctví je inspirováno románem Sesterstvo Duny z pera Briana Herberta, Frankova syna, a Kevina J. Andersona, kteří se společně věnovali rozšiřování světa Duny v několika knihách. Oba se také podílejí na produkci seriálu.

První řada měla premiéru v roce 2024 a získala čtyři nominace na televizní cenu Emmy. V hlavních rolích se představili Emily Watson, známá například z filmů Červený drak, Proposition nebo Teorie všeho, Sarah-Sofie Boussnina, Aoife Hindsová nebo Travis Fimmel, jehož jsme viděli ve snímku Warcraft: První střet.

Písek, červi a tajuplné sestry. Filmovou Dunu předchází seriál o 10 tisíc let

Nově do hereckého ansámblu přibyli Tom Hollander (hrál v seriálu Bílý lotos nebo ve filmech Bohemian Rhapsody, Pýcha a předsudek či Dobrý ročník), Ashleyho Walterse, známého například ze seriálu Adolescent, a Indira Varma, kterou znají především fandové seriálů Hra o trůny a Pán času.

Dílo Franka Herberta filmaři zpracovali v minulosti již několikrát. V roce 1984 měl v kinech premiéru film Duna režiséra Davida Lynche a o šestnáct let později vznikl seriál Duna, v němž se představilo hned několik českých herců. Série se totiž částečně natáčela i v Česku.

Zatím s největším úspěchem se setkaly dva filmy režiséra Denise Villeneuvea Duna (2021) a Duna: Část druhá (2024). V plánu je i třetí film, který by měl mít premiéru v roce 2026.

Lidstvo zůstává v ohrožení. Natáčení druhé řady seriálu Duna: Proroctví už začalo

