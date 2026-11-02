Epický konec trilogie se blíží. Třetí Duna se připomněla ve velkolepém stylu

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Duna: Část třetí se odehrává téměř dvě desetiletí poté, co se Paul Atreides ujal vlády nad Impériem. Nyní jako nelítostný císař čelí důsledkům své vlády – do jeho života se vracejí staří spojenci, objevují se nové hrozby a nebezpečí zrady číhá na každém kroku.
Pronásledovaný vidinami blížícího se pádu Impéria a návratem své dávno ztracené lásky, se Paul ocitá uprostřed rozsáhlého spiknutí, jehož tajemství je neodmyslitelně spojeno s Chani. Zatímco sílí náznaky povstání a nepřátelé se neúprosně přibližují, musí Paul čelit skutečné ceně moci a rozhodnout o osudu těch, na kterých mu záleží nejvíce.
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Třetí část Duny, stejně jako první dvě, natočil režisér Denis Villeneuve, do jehož filmografie dále spadají snímky jako Zmizení, Příchozí, Blade Runner 2049 a chystá se na režii dosud nepojmenované bondovky.
V hlavních rolích Duny: Část třetí se představí Timothée Chalamet jako Paul Atreides, Zendaya jako Chani, Jason Momoa, Florence Pughová, Rebecca Fergusonová, Isaach de Bankolé, Charlotte Ramplingová, Anya Taylor-Joy, Robert Pattinson nebo Javier Bardem.