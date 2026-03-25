Hvězdy, písek a monstra. Toto jsou nejlepší sci-fi filmy dekády, které musíte vidět

Nejčerstvějším přírůstkem je nyní v kinech vládnoucí Spasitel. Pojďme si při této příležitosti probrat nejlepší tituly sci-fi žánru za posledních deset let.
Elitní sci-fi film posledních let, který zapadl
Výběr začneme titulem, který si zaslouží mnohem více uznání, než se mu dostalo. Ad Astra doplatila na zavádějící marketing – diváci čekali akční jízdu ve stylu Star Wars, ale dostali pomalé, vizuálně úchvatné a hluboce intimní drama.
James Gray vyslal Brada Pitta k Neptunu na misi, která není jen o hledání ztraceného otce (Tommy Lee Jones), ale především o zkoumání vlastní duše a mezilidských vztahů. Je to film pro trpělivé, který se vám ale odmění silným zážitkem.
Král moderního sci-fi: Denis Villeneuve
Pokud existuje režisér, který v poslední dekádě definuje tento žánr, je to bezpochyby Denis Villeneuve. Jeho tvorba je synonymem pro vizuální opulenci a intelektuální hloubku.
Pokračovat v kultovní klasice Blade Runner po 35 letech vypadalo jako profesní sebevražda. Villeneuve však doručil Blade Runner 2049 – mistrovské dílo, které ctí originál, ale zároveň rozvíjí vlastní fascinující témata. Je to hypnotický, řemeslně precizní zážitek, který si nejlépe vychutnáte na co největším plátně.
Po nezdaru Davida Lynche se sága Duna Franka Herberta zdála nezfilmovatelná. Villeneuve však dokázal opak. Zatímco první díl trpělivě budoval základy světa Arrakis, druhý díl je už audiovizuální lahůdkou která bravurně mísí blockbusterová měřítka s tématy mesiášství a politiky.
Vládce povstane z krve, víry a písku. Třetí část Duny představuje první trailer
Snímek Příchozí je pravděpodobně nejrealističtějším pohledem na první kontakt s mimozemšťany. Místo laserů sledujeme špičkovou lingvistku (Amy Adamsová), jak se snaží rozluštit nepozemský jazyk. Výsledkem je emocionálně drtivá úvaha o lidstvu a naší (ne)schopnosti komunikovat.
Akce, krev a technologický děs
Když zrovna nefilozofujeme o vzniku světa, můžeme si užít špičkově natočený žánrový adrenalin.
Leigh Whannell dokázal s minimálním rozpočtem zázraky. Upgrade je příběh o muži s čipem v hlavě, který se mstí vrahům své přítelkyně. Zní jako klišé, ale provedení je neuvěřitelně nápadité, dravé a chytré. Právem se z tohoto snímku stala moderní kultovní záležitost.
RECENZE: Děsivé ticho ve vesmíru. Vetřelec: Romulus se vrací ke kořenům ságy
Poté, co se Ridley Scott zamotal do vlastních mýtů, vrátil Fede Alvarez sérii ke kořenům. Vetřelec: Romulus sází na jistotu a kombinuje klaustrofobii prvního dílu s nekompromisní akcí toho druhého. I když možná nepřináší převratné myšlenky, dává fanouškům přesně to, co chtěli: čistokrevný horor s nejděsivějším monstrem v hlavní roli.
Snímek Život bývá neprávem opomíjen. Jde o svižný a řemeslně skvěle zvládnutý mix Vetřelce a Gravitace. Posádka mezinárodní stanice najde první důkaz mimozemského života, který se však velmi rychle ukáže být smrtící hrozbou.
Díky hvězdnému obsazení (Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds, Rebecca Fergusonová) jde o prvotřídní „vesmírné béčko“, které vás nepustí až do mrazivého finále.