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Třetí Duna, Avengers a Tom Cruise v hodně nezvyklé roli. Čeho se dočkáme v kinech

  10:13
Tom Cruise ve filmu Digger

Tom Cruise ve filmu Digger | foto: Legendary Entertainment

Snímek z filmu Vzhlížet ke hvězdám
Johnny Deep ve filmu Ebenezer: Vánoční koleda
Snímek z filmu Duna: Část třetí
Snímek z filmu Avengers: Doomsday
14 fotografií
Filmový rok má před sebou svou absolutní vrcholnou fázi. Ač je to neuvěřitelné, do konce roku už nám zbývá jen něco málo přes čtyři měsíce a kina si na tu dobu připravila pro filmového fanouška žně. Těšit se můžeme na velkolepé návraty prověřených režisérských legend, překvapivá obsazení i vyvrcholení sci-fi a komiksových ság, které braly dech.

Nabídka je pestřejší než kdy dřív – od mrazivých psychologických sond a ujetých poct osmdesátkovému kultu až po rozmáchlé vesmírné eposy, které vyžadují to největší plátno a nejlepší zvuk v okolí. Pokud jste v první polovině roku váhali, zda vyrazit do kina, teď je ten správný čas si filmové večery začít plánovat dopředu. Zde jsou snímky, které byste si do konce roku 2026 rozhodně neměli nechat ujít:

Vzhlížet ke hvězdám
Režijní veterán Ridley Scott se vrací k žánru sci-fi s adaptací úspěšného románu Petera Hellera a slibuje neobvyklou kombinaci drsné survival akce se silným lidským příběhem plným naděje v jinak zdevastovaném světě. Po zničující pandemii, která vyhubila většinu lidstva, přežívá osamělý pilot Hig se svým psem a cynickým bývalým vojákem Bangleyem na opuštěné letecké základně v Coloradu. Z každodenní rutiny je vytrhne až záhadné vysílání zachycené v kabině stařičké Cessny, v ten okamžik se Hig rozhodne riskovat vše a najít jeho zdroj.

Digger
Spolupráce držitele Oscara Alejandra Gonzáleze Iñárritua a hollywoodské megastar Toma Cruise patří k nejpozoruhodnějším filmovým projektům dekády. Iñárritu přitom Cruise obsadil do role, v jaké ho ještě nikdo neviděl a díky make-upu i málokdo poznal. Jeho excentrický a megalomanský magnát Digger Rockwell nechtěně rozpoutá celosvětovou katastrofu a ve snaze odvrátit zkázu se pouští do záchrany světa po svém – výsledkem je bizarní, chaotický souboj s lidskou hloupostí, bezbřehou mocí a blížící se apokalypsou.

Kung Fury II: The Movie
Kung Fury II představuje absolutní poctu akčnímu žánru 80. let, videohrám a béčkové estetice. První krátkometrážní díl z roku 2015 se stal internetovou legendou a celovečerní pokračování vrací do akce nejen Davida Sandberga, ale přivádí na plátno i ikony akčního filmu jako Michael Fassbender a Arnold Schwarzenegger. Ti přijali role z čistého nadšení pro ujetý humor a retro nostalgii. Výroba filmu čelila mnohaletým právním a produkčním průtahům a sporům s investory, díky nimž se premiéra stále oddalovala. Doufejme tedy, že letos se jí konečně dočkáme. Pokračování nás vrací do ujeté verze roku 1985, kde nejschopnější policista v Miami, Kung Fury, dál se svou jednotkou Thundercops stráží ulice před dinosaury, vikingy i nacisty. Zločinecký arcirival Adolf Hitler se však vrací s novým tajemným artefaktem a hrozí, že ovládne čas i prostor.

Tom Cruise ve filmu Digger
Snímek z filmu Vzhlížet ke hvězdám
Johnny Deep ve filmu Ebenezer: Vánoční koleda
Snímek z filmu Duna: Část třetí
14 fotografií

Primetime
Snímek Primetime se volně inspiroval reálným fenoménem americké show To Catch a Predator. Režisér Lance Oppenheim ale zdůraznil, že jeho cílem nebylo natočit snímek podle skutečných událostí, nýbrž mrazivou studii toho, jak touha po sledovanosti dokáže pokřivit vnímání spravedlnosti. Film navíc trefně reflektuje téma voyeurismu a touhu společnosti po veřejném lynčování skrze televizní obrazovky. Robert Pattinson hraje novináře a lovce sexuálních predátorů Chrisse Hansena, který stál u zrodu kontroverzních reality-show pořadů zaměřených na odhalování zločinců v přímém přenosu a nabízí divákovi další kontroverzní postavu, o níž nevíte, na které straně barikády vlastně stojí.

Avengers: Doomsday
Pokud hovoříme o Avengers: Doomsday, hovoříme o největší filmové události MCU od roku 2019. Největším šokem a lákadlem pro fanoušky je návrat ikonického Roberta Downeyho Jr. coby ústředního záporáka Doctora Dooma a režisérského dua bratrů Russoových, který garantuje špičkovou akční podívanou. Nová kapitola Marvel Cinematic Universe přivádí na scénu obávaného tyrana z jiné dimenze – Doctora Dooma. Multivesmír se rozpadá v takzvaných inkurzích (střetech různých realit a dimenzí) a rozbité týmy Avengers i nově příchozí Fantastická čtyřka či X-Meni se musí spojit, aby zabránili celkové zkáze. Do kalendářů si poznamenejte prosincový termín a vězte, že na Doomsday přímo naváže další díl Avengers: Secret Wars naplánovaný na rok 2027.

Duna: Část třetí
V prosinci zamíří do kin i třetí díl velkolepé adaptace klasiky Franka Herberta Duna – vizuálně dokonalý zážitek s mrazivým poselstvím. Denis Villeneuve přetavil Dunu v požitek moderní kinematografie a ve třetí části slibuje emotivní a temný vrchol ságy, kde se z hrdiny stává tragická postava žijící ve stínu krutého proroctví. V ději se posuneme o dvanáct let od druhého dílu, což si vyžádalo zralejší vizuální proměnu hlavních postav. Paul Atreides, nyní císař Muad’Dib, vládne známému vesmíru. Jeho rozhodnutí však rozpoutala svatou válku, v níž zahynuly miliardy lidí. Paul musí čelit ničivým následkům vlastní vlády, politickým spiknutím, zradám v řadách nejbližších i tragickému osudu, který spatřuje ve svých vizích.

Trailery

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Nabídka kin do konce roku 2026 ale zmíněnou šesticí zdaleka nekončí. Diváci se mohou těšit na finále akční trilogie Jumanji: Velký útěk, kde se naposledy vrátí oblíbené trio Dwayne Johnson, Kevin Hart a Jack Black. Temnější tvář klasické Dickensově Vánoční koledě propůjčí režisér Ti West ve snímku Ebenezer: Vánoční koleda, v němž se v hlavní roli představí Johnny Depp a sérii očekávaných hitů pak doplňuje Hunger Games: Úsvit sklizně, jež diváky zavede do doby konání 50. ročníku Hladových her a k vítězství mladého Haymitche Abernathyho.

Závěr roku se tak doufejme uskuteční ve znamení plných kinosálů, vůně popcornu a audiovizuálních zážitků, na které se bude ještě dlouho vzpomínat. Ať už plánujete vyrazit na temné komiksové univerzum, komornější psychologickou studii, nebo vizuální orgie na pouštní planetě Arrakis, kalendář premiér slibuje, že si vybere úplně každý. Nenechte si tyto zážitky utéct na malých obrazovkách a dopřejte si je tam, kam patří – na velkém plátně.

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Témata: kino, Tom Cruise, Avengers

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