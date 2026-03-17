Vládce povstane z krve, víry a písku. Třetí část Duny představuje první trailer

Film vychází z událostí románu Spasitel Duny od Franka Herberta z roku 1969. V závěru epické ságy kráčí Muad’dib, dědic nepředstavitelné moci, vstříc nevyhnutelnému osudu – naplnit prastarý plán a zrodit mezi lidmi vládce, jenž nepřijde z nebes, ale povstane z krve, víry a písku. Aby ovládl osud všech.
Spasitel upevňuje moc. Timothée Chalamet ukázal první snímky z Duny 3
Kromě Timothée Chalameta v roli Paula Atreida se v třetí části opět setkáme se Zendayou coby válečnicí Chani, Florence Pugh v roli Princezny Irulán, Jasonem Momoou, který hraje Duncana Idaha nebo Rebeccou Ferguson jako Paulovou matkou. Z nových tváří zmiňme například Anyu Taylor-Joy, kterou uvidíme v roli Paulovy sestry Alii.
Kanadský režisér Denis Villeneuve natočil oba předchozí díly pouštního eposu a do srdcí fanoušků filmového sci-fi se zapsal přepisem povídky Teda Chainga Příchozí a snímkem Blade Runner 2049, pokračováním kultovní klasiky Ridleyho Scotta.