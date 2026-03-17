Spasitel upevňuje moc. Timothée Chalamet ukázal první snímky z Duny 3

Pro tento den se už v médiích a na sociálních sítích vžilo označení Dunesday, upomínající na slavný filmový střet Barbenheimer. K němu došlo 21. července 2023, kdy měly premiéru snímky Barbie a Oppenheimer.
Třetí díl Duny, který scenáristicky vychází z Herberovy knihy Spasitel Duny, byl oznámen v srpnu 2024. O tom, že na režisérskou židli opět zasedne Denis Villeneuve, nebylo pochyb. Kromě předchozích dvou Dun natočil thriller Zmizení, filozofující sci-fi Příchozí nebo pokračování kultovního Blade Runnera s vročením 2049.
On sám prohlásil, že mu dává naprostý smysl, aby natočil i třetí část Duny a dokončil tak trilogii. A v roce 2024 také potvrdil magazínu Variety skladatel Hans Zimmer, že už během psaní hudby pro druhý díl Duny začal pracovat na třetím snímku.
Timothée Chalamet se v Duně: Část třetí vrátí jako vyvolený Paul Atreides. Děj filmu se bude odehrávat zhruba dvanáct let po událostech z druhého snímku. Atreides se stal Imperátorem celého známého vesmíru a pomocí fremenských vojsk, které násilně, až fanaticky šíří jeho poselství, upevňuje svou moc nad planetami Impéria. Protivníky jsou mi i nadále Kosmická gilda a sesterstvo Bene Gesserit.
Kromě Chalameta se v třetí části opět setkáme se Zendayou coby válečnicí Chani, Florence Pugh v roli Princezny Irulán, Jasonem Momoou, který hraje Duncana Idaha nebo Rebeccou Ferguson jako Paulovou matkou. Z nových tváří zmiňme například Anyu Taylor-Joy, kterou uvidíme v roli Paulovy sestry Alii.