Spasitel upevňuje moc. Timothée Chalamet ukázal první snímky z Duny 3

  13:15
Herec Timothée Chalamet na svém instagramovém účtu zveřejnil první fotografie očekávaného sci-fi snímku Duna: Část třetí. Druhé pokračování pouštního eposu na motivy románu Franka Herberta bude mít v kinech premiéru 18. prosince, což je mimochodem stejný den, kdy se na plátna vřítí další velkopodívaná Avengers: Doomsday.
Z filmu Duna: Část druhá

Z filmu Duna: Část druhá | foto: Max

Z filmu Duna
Z filmu Duna
Snímek z filmu Duna: Část druhá
Timothée Chalamet a Zendaya ve filmu Duna: Část druhá
12 fotografií

Pro tento den se už v médiích a na sociálních sítích vžilo označení Dunesday, upomínající na slavný filmový střet Barbenheimer. K němu došlo 21. července 2023, kdy měly premiéru snímky Barbie a Oppenheimer.

Třetí díl Duny, který scenáristicky vychází z Herberovy knihy Spasitel Duny, byl oznámen v srpnu 2024. O tom, že na režisérskou židli opět zasedne Denis Villeneuve, nebylo pochyb. Kromě předchozích dvou Dun natočil thriller Zmizení, filozofující sci-fi Příchozí nebo pokračování kultovního Blade Runnera s vročením 2049.

RECENZE: Za devadesát procent. Druhý díl Duny je krutá i krásná podívaná

On sám prohlásil, že mu dává naprostý smysl, aby natočil i třetí část Duny a dokončil tak trilogii. A v roce 2024 také potvrdil magazínu Variety skladatel Hans Zimmer, že už během psaní hudby pro druhý díl Duny začal pracovat na třetím snímku.

Timothée Chalamet se v Duně: Část třetí vrátí jako vyvolený Paul Atreides. Děj filmu se bude odehrávat zhruba dvanáct let po událostech z druhého snímku. Atreides se stal Imperátorem celého známého vesmíru a pomocí fremenských vojsk, které násilně, až fanaticky šíří jeho poselství, upevňuje svou moc nad planetami Impéria. Protivníky jsou mi i nadále Kosmická gilda a sesterstvo Bene Gesserit.

Kromě Chalameta se v třetí části opět setkáme se Zendayou coby válečnicí Chani, Florence Pugh v roli Princezny Irulán, Jasonem Momoou, který hraje Duncana Idaha nebo Rebeccou Ferguson jako Paulovou matkou. Z nových tváří zmiňme například Anyu Taylor-Joy, kterou uvidíme v roli Paulovy sestry Alii.

Spasitel upevňuje moc. Timothée Chalamet ukázal první snímky z Duny 3

