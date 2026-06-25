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Česko čeká rekordní dronová show. Máme za sebou stovky hodin příprav, hlásí tvůrce

Autor:
  12:15
Allwyn dronová show - vzletové pole dronů

Allwyn dronová show - vzletové pole dronů | foto: Allwyn

Tým Drone Show Europe, David Zaorálek stojí uprostřed.
Allwyn dronová show - vizualizace
Allwyn dronová show - vzletový box
Oficiální plakát 60. ročníku MFF Karlovy Vary
19 fotografií
Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary letos otevře akce, která v Česku ani na Slovensku nemá obdoby. Nebe na lázeňským městem úvodní den rozzáří Allwyn dronová show s názvem Hvězdy a vítězové vlastního příběhu s rekordním počtem 1 300 dronů. O magické světelné podívané promluvil v rozhovoru pro iDNES.cz David Zaorálek, CEO společnosti Drone Show Europe by Spectrum production.

Vaše show k zahájení karlovarského festivalu má být dosud největší, která kdy v Česku i na Slovensku byla ke spatření. Co přihlížejícím naservírujete?
Allwyn opravdu do Varů přinese tu největší show v Česku a na Slovensku. Co se příběhu týče, bude spjatý s filmovým festivalem a budeme se snažit předat návštěvníkům to, že hvězdy nejsou pouze na filmovém plátně. Každý člověk, ať dělá cokoliv, je hvězdou svého vlastního příběhu.

Nejde jen o to, že by musel být nutně ve všem úspěšný. Každý z nás má jiné nadání, jiný talent a správné propojení se správnými lidmi ve správný čas, pokud lidé dostanou šanci, ho může posunout někam dál. Třeba i do celého světa. I o nich můžou nakonec vznikat příběhy, které vídáme na stříbrném plátně.

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Co je při takto velkých akcích, kterou například pro Allwyn chystáte v Karlových Varech, tím největším úskalím?
Vždy primárně záleží na tom, kdy to klient začne plánovat a kolik času máme. Naprostou prioritou je bezpečnost a povolení, protože dronové show není vůbec lehké uspořádat. V některých případech se těch povolení sejde třeba i více než desítka. Tak to bylo i v rámci Karlových Varů.

Nežádáme o povolení jen Úřad pro civilní letectví, ale všechny majitele pozemků, budov a orgány, které jsou s tím nějakým způsobem spojené a které mají daný region či oblast v gesci. V Karlových Varech nám naštěstí vyšli vstříc všichni, za což všem patří poděkování. Takže jsme to stihli v poměrně krátkém čase.

Allwyn dronová show - vzletové pole dronů
Tým Drone Show Europe, David Zaorálek stojí uprostřed.
Allwyn dronová show - vizualizace
Allwyn dronová show - vzletový box
19 fotografií

Zní to jako náročný proces. Jakou plochu je třeba pro takovou show vymezit?
Drony podle evropské legislativy nikdy nesmějí létat nad lidmi a vždy musí mít přidanou dopadovou oblast. Některé drony létají podle pravidla 1:1, některé používají balistické výpočty.

Ty nejmenší show potřebují plochu 100 x 150 metrů. Ty opravdu velké klidně 500 x 500 i více metrů úplně bez lidí. Velikost prostoru je daná výškou letu a velikostí utvořených obrazců. Co se týká Karlových Varů, tak tam poletíme velké obrazce, největší budou mít až 220 metrů na šířku a díky speciálním povolením můžeme letět až do výšky 200 metrů, což není standardem.

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Celá show zabere zhruba deset minut. Jak dlouho trvá dát dohromady takovou „choreografii“?
V rámci celé přípravy a choreografie jsou to celkově vyšší stovky hodin. Prvotně se vždy řeší vymezení bezpečnostního prostoru, protože si opravdu nemůžeme létat, jak chceme. Je to v podstatě taková imaginární krychle, kterou máme vymezenou pro let, aby lidé dobře viděli a zároveň, abychom byli ve všech limitech, dopadových zónách a podobně.

Ve složitějších lokalitách přímo na místě provádíme předem testování maximálních a minimálních limitů. Následně podle toho navrhujeme obrazce – v jakých mohou být pozicích, jaký může být 3D efekt atd. Navrhování je hodně spjaté s konceptem. Jde ruku v ruce s celkovým příběhem a voiceoverem tak, abychom vše měli správně načasované.

Drony nefungují jako animace, kde bychom si mohli pouštět každou sekundu jiný obraz. Animátoři vždycky musejí počítat s tím, kolik dronů aktuálně zobrazují a kolik jich budou zobrazovat v dalším obrazci. Protože některé show se opravdu dělají tak, že máme jeden obrázek, další obrázek a mezi tím jen transformaci do dalšího obrazce. Takové show jsou pro nás jednodušší na programování. V rámci Karlových Varů jsme se snažili tyto momenty minimalizovat. Takže jsme drony přepočítávali tak, aby se nám tam vešlo co nejvíce obrazů a příběh byl co nejvíc dynamický.

Je nějaký váš oblíbený prvek, který vždycky rádi vytáhnete?
Jsou prvky, které samozřejmě fungují. Jsou to prvky, které jsou spjaté s daným místem. Když se budeme bavit o motivu srdce nebo planety, tak ty fungují vždy a patří k těm nejhezčím obrazcům z vyšších stovek až nižších tisíců dronů. Podle mne musí být příběh napsaný vždy přesně pro diváky, ke kterým mluvíme na téma dané akce. To samozřejmě nejvíce ocení.

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Podle vašich slov čeká diváky působivý zážitek. Budou ho mít v případě zájmu možnost spatřit i jindy?
Hlavní show, kterou přináší partner festivalu, společnost Allwyn, provedeme na úvod KVIFF v pátek po zahajovacím koncertě. Reprízu bude mít následně v úterý večer.

Je nějaký projekt, na který jste za vaši firmu nejvíce hrdý?
Asi bych nechtěl říkat, že něco bylo to nejlepší. Snažíme si stát za všemi projekty, které děláme. Ty, za kterými bychom si nestáli, tak ani nechceme dělat a odmítáme je.

Jsem bohužel, možná bohudík, perfekcionista, takže si často po show říkám, že jsme mohli dát víc, nebo to mohlo být jiné. Některé opravdu významné projekty, za které jsme například dostali i ocenění, většinou docením až s odstupem času.

Kam se vůbec technologie dronů posunula v porovnání třeba z dob před pěti lety?
Dronová show je velmi mladé odvětví. První experimenty se dokonce dělaly v Evropě v roce 2012. Rozšiřovat se do profesionálních řešení začaly až v roce 2015, kdy letělo třeba prvních 100 dronů. Což je číslo, se kterým jsme začínali na přelomu roku 2019 a 2020. Největší globální show přišla až v roce 2018 při zahájení zimních olympijských her v Pchjongčchangu.

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Je to taková zajímavá paralela, protože my ve Varech poletíme s více drony, než se letělo tehdy na olympiádě, což byla opravdu ta první velmi publikovaná dronová show. Dronové systémy se vyvíjí, vidíme velký skok. Dříve nám drony vzlétaly i několik metrů od sebe. Nyní vylétají z boxů jen s několikacentimetrovými rozestupy. Zvyšuje se jejich spolehlivost i odolnost.

Světový rekord v rámci jednoho systému, jedné společnosti a jedné show je dnes přes 22 tisíc dronů. V rámci více systémů dohromady – to je takový speciální rekord, kdy více výrobců letělo v jeden čas – je dokonce více než 33 tisíc. Takže rekordy se posouvají extrémně. Drželi jsme evropský rekord v roce 2023. Dnes už je překonaný.

Dojde někdy při koordinaci tolika strojů k vzájemnému sražení? Popřípadě jak často k tomuto nechtěnému efektu dochází?
U nového systému, který používáme, je to hodně minimalizované, patří mezi nejstabilnější na světě. Co se jiných dronových systémů týče, tak jsou srážky a pády poměrně běžné. V rámci staršího systému jsme si drželi jednu z nejlepších bilancí v Evropě.

Pořád se ale bavíme o tom, že pokud letí stovky nebo tisíce dronů, tak pád je velmi pravděpodobný. U nového systému u nás už to tolik pravděpodobné není a srážek či pádů máme minimum, ale u těch standardních dronových show, které vídáme v Evropě, třeba z tisíce dronů chybí nakonec i nižší desítky.

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Kolik lidí tedy bude toto vzdušné představení ovládat přímo v Karlových Varech?
Na místě bude téměř patnáctičlenný tým. Nicméně vždycky je tam jeden hlavní zodpovědný pilot, který má celou letku na povel. Samozřejmě má k sobě ještě kopilota, další techniky a letecké pozorovatele. Nicméně to, co vidíte na nebi, je v tomto okamžiku na pilotovi: on zmáčkne tlačítko.

Ale předchází tomu nastavování tisíců parametrů a testů. Drony testujeme a nastavujeme na místě vždy dopředu, a trvá to opravdu i desítky hodin. Ve finále, když je všechno správně nastaveno, je to vlastně téměř jeden finální klik, který vypustí drony na nebe. Nicméně za celou show je příprava desítek lidí a vyšší stovky hodin práce. V daným okamžik musí být vše perfektně nastaveno, otestováno a synchronizováno tak, aby show mohla začít a drony se bezpečně vrátily domů.

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