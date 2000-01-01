náhledy
Největší dronovou show v dosavadní historii České republiky vyvrcholil úvodní ceremoniál 60. ročníku karlovarského festivalu. Obrazce z dronů sledovaly u Hotelu Thermal po půlnoci z pátku na sobotu tisíce lidí.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Noční dronová show společnosti Allwyn nesla název Hvězdy a vítězové vlastního příběhu. Na nebi se ukázalo velké červené srdce.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Některé obrazce dosáhly šířky až 220 metrů, což odpovídá přibližně délce dvou fotbalových hřišť umístěných za sebou.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Představení vzniklo v úzké spolupráci s Drone Show Europe by Spectrum production. Česká společnost patří v tomto oboru k technologickým průkopníkům s více než 13 lety zkušeností.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
„Co se příběhu týče, bude spjatý s filmovým festivalem a budeme se snažit předat návštěvníkům to, že hvězdy nejsou pouze na filmovém plátně. Každý člověk, ať dělá cokoliv, je hvězdou svého vlastního příběhu,“ uvedl pro iDNES.cz ještě před festivalem David Zaorálek z Drone Show Europe by Spectrum production.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Připravit takovou show zabere v rámci celé přípravy a choreografie několik stovek hodin.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
„Prvotně se vždy řeší vymezení bezpečnostního prostoru, protože si opravdu nemůžeme létat, jak chceme. Je to v podstatě taková imaginární krychle, kterou máme vymezenou pro let, aby lidé dobře viděli a zároveň, abychom byli ve všech limitech a dopadových zónách,“ vysvětlil Zaorálek.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
„Drony nefungují jako animace, kde bychom si mohli pouštět každou sekundu jiný obraz. Animátoři vždycky musejí počítat s tím, kolik dronů aktuálně zobrazují a kolik jich budou zobrazovat v dalším obrazci,“ poodhalil náročnost příprav.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
„Co se týká Karlových Varů, tak tam poletíme velké obrazce, největší budou mít až 220 metrů na šířku a díky speciálním povolením můžeme letět až do výšky 200 metrů, což není standardem,“ uvedl ještě Zaorálek.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Drony vzlétaly nad Sokolským vrchem, který byl z bezpečnostních důvodů uzavřen.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Vzhledem k tomu, že celý program večera nabral zhruba dvacetiminutové zpoždění, začal samotný dronový program až nějaký čas po půlnoci.
Autor: Anna Kristová, MAFRA