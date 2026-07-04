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OBRAZEM: Festival Beats for Love začal rekordem, návštěvníci oblékli divoké kostýmy
Dvanáctý ročník festivalu Beats for Love v ostravských Dolních Vítkovicích odstartoval ve středu 1. července rekordním počtem návštěvníků. Hlavním tahákem bylo vystoupení Calvina Harrise. Čtyřdenní...
Jedno orosené s prezidentem a večer koncert s kapelou. Keanu Reeves je v Praze
Kanadský herec Keanu Reeves známý z akčních filmových sérií jako Matrix nebo John Wick dorazil do Prahy. Se svou kapelou Dogstar odehraje v pondělí večer koncert v holešovickém klubu SaSaZu. V neděli...
Vary se blyští v předstihu. Přijely legendy Hoffman a Keitel či „podfukář“ Eisenberg
Filmový festival v Karlových Varech s denním předstihem uvítal několik velkých hvězd. Nejblyštivější jméno je Dustin Hoffman, který v pátek převezme Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos...
Keitel tančil, Hoffman se podepisoval. Červený koberec ve Varech oblehly davy
Dustin Hoffman, tedy hlavní hvězda 60. ročníku MFF v Karlových Varech, se před Hotelem Thermal dočkal největšího zájmu a aplausu. Program úvodního dne začal úvodním hudebním vystoupením Annet X, pak...
Slavné tváře Hollywoodu i dámy z Hradu. Podívejte se na hvězdy červeného koberce
V Karlových Varech odstartoval 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Po červeném koberci před hotelem Thermal se prošly zahraniční hvězdy úvodního večera jako Harvey Keitel, Jesse Eisenberg,...
Nezmar Josef Zíma, zvládal rokenrol i dechovku. Smrt kolegy si navždy vyčítal
Jsou umělci, kteří dělají celý život stále totéž. Jsou i umělci, kteří střídají žánry jako ponožky a vlastně nedělají nic pořádně. A pak tu byl Josef Zíma, který dosáhl nejvyššího mistrovství hned...
GLOSA: Závěrečný den Beats for Love korunoval Alesso, Charlotte de Witte i papež
Ostravský festival elektronické taneční hudby Beats for Love je u konce. Našlapaným programem znovu potvrdil svou dominanci na poli tuzemských hudebních akcí a znovu překonal návštěvnický rekord...
Bílý ďábel je tady. Festival ocenil jednoho z nejlepších kameramanů historie
Kameraman Robert Richardson, držitel tří Oscarů a sedmi dalších oscarových nominací, převzal na karlovarském festivalu ocenění Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii....
Stanový Tádž Mahal a mimóza ke snídani. Jak se během festivalu bydlí na Rolavě
I letos slouží stanové městečko Rolava jako levnější alternativa ubytování na karlovarském filmovém festivalu. Do kempu míří rodiny s dětmi, pravidelní návštěvníci i lidé, kterým na poslední chvíli...
I’m Outta Love! Podívejte se, jak Anastacia rozpálila velkou karlovarskou party
Na karlovarském festivalu se v sobotu večer představila Anastacia. Oblíbená zpěvačka se stala hlavní hvězdou ostře sledované BigBoard party, které se uskutečnila v Poštovním dvoře za účasti celebrit,...
Bez vás by Bartoška Golema neporazil. Mirka Spáčilová dostala cenu od festivalu
Dlouholetá novinářka iDNES.cz a MF DNES Mirka Spáčilová dostala společně s dlouholetou novinářkou Práva Věrou Míškovou speciální ocenění od karlovarského festivalu. Vedení filmové přehlídky jim tím...
VE VARU S MIRKOU: Když nejde Jesse, zaskočí Bob, a za volská oka míchanice
Karlovarský festival má jednu vzácnou vlastnost, již za totality národ dovedl k dokonalosti, totiž schopnost improvizace. Hodí se na každém kroku, včetně lovců autogramů.
TELEVIZIONÁŘ: Indiana Jones se sice loučí, ale pořád má humor i styl
Stanice Prima Max nasazuje v sobotu večer i v neděli vpodvečer jeden a týž titul, Indiana Jones a nástroj osudu. Tedy poslední dobrodružství archeologa vyzbrojeného znalostmi, kloboukem, bičem a...
Hrál jsem jen samé klaďase, říká o sobě Harvey Keitel, „čistič“ Wolf z Pulp Fiction
Charismatický americký herec Harvey Keitel je známý z rolí drsných chlapíků – policistů, vojáků, mafiánů nebo agentů FBI. Jednou z jeho posledních postav, kterou mohli diváci vidět na filmovém...
Klempíř nakonec do Karlových Varů přijel, zvěčnil se s podcasterem Strakatým
Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) v sobotu přijel do Karlových Varů, kde se koná mezinárodní filmový festival, jehož slavnostního zahájení se ministr v pátek nezúčastnil. Šéf resortu kultury...
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Kdo chce zapalovat, musí sám hořet! O čem je film Kopytem sem, kopytem tam?
Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary nabízí každý rok kromě nových snímků také filmovou klasiku v digitálně restaurované verzi. Tentokrát organizátoři zvolili film Kopytem sem, kopytem tam...
Ve dvaceti nevíme, kým jsme. A já to nevím dodnes, uvedl Hoffman svého Absolventa
Dustin Hoffman, největší hvězda karlovarského festivalu, osobně ve Velkém sále uvedl film Absolvent. Po krátkém úvodu, kdy mu vestoje dlouze tleskal celý sál, si Hoffman sám sedl mezi diváky, aby se...