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Drony řádily nad Karlovými Vary. Festival odstartovala největší show v historii

Anna Kristová
Tomáš Šťástka
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  8:41
Záběr z dronové show, kterou vyvrcholilo zahájení karlovarského festivalu (4.... Záběr z dronové show, kterou vyvrcholilo zahájení karlovarského festivalu (4.... Záběr z dronové show, kterou vyvrcholilo zahájení karlovarského festivalu (4.... Záběr z dronové show, kterou vyvrcholilo zahájení karlovarského festivalu (4.... Záběr z dronové show, kterou vyvrcholilo zahájení karlovarského festivalu (4.... Záběr z dronové show, kterou vyvrcholilo zahájení karlovarského festivalu (4.... Záběr z dronové show, kterou vyvrcholilo zahájení karlovarského festivalu (4.... Záběr z dronové show, kterou vyvrcholilo zahájení karlovarského festivalu (4.... Záběr z dronové show, kterou vyvrcholilo zahájení karlovarského festivalu (4.... Záběr z dronové show, kterou vyvrcholilo zahájení karlovarského festivalu (4.... Záběr z dronové show, kterou vyvrcholilo zahájení karlovarského festivalu (4.... Davy lidí čekají na dronovou show (4. července 2026).
Největší dronovou show v dosavadní historii České republiky vyvrcholil úvodní ceremoniál 60. ročníku karlovarského festivalu. Obrazce z dronů sledovaly u Hotelu Thermal po půlnoci z pátku na sobotu tisíce lidí.

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