Allwyn dronová show s názvem Hvězdy a vítězové vlastního příběhu, o kterou se na karlovarském festivalu postará rekordních 1 300 dronů, návštěvníkům odvypráví příběh o lidském odhodlání, náhodách, odvaze, kreativitě a štěstí, které provází výjimečné výkony ve filmu, sportu i běžném životě.
Na závěr zahájení festivalu se noční obloha nad Karlovými Vary promění v největší filmové plátno ve městě. Některé obrazce dosáhnou šířky až 220 metrů, což odpovídá přibližně délce dvou fotbalových hřišť umístěných za sebou.
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Unikátní dronové představení vzniklo v úzké spolupráci s Drone Show Europe by Spectrum production. Česká společnost patří k technologickým průkopníkům s více než 13 lety zkušeností a stovkami úspěšných realizací multimediálních show po celém světě.
Allwyn společně s Drone Show Europe vytvořili choreografii na míru festivalové atmosféře, která propojí ikonickou karlovarskou scenerii s vizuálním obrazem, hudbou i voiceoverem. Drony budou vzlétat nad Sokolským vrchem, který bude z bezpečnostních důvodů uzavřen.
„Na filmovém festivalu se všichni díváme na hvězdy stříbrného plátna, ale touto show chceme vyslat vzkaz každému divákovi. Ať už v životě děláte cokoliv, vy sami jste hlavní hvězdou a vítězem svého vlastního příběhu. Někdy k tomu potřebujeme odvahu, jindy kus štěstí a podporu okolí, ale vždy je to primárně o nás,“ vysvětluje Aleš Veselý, generální ředitel Allwyn Česko.
„Skrze dronovou show tento inspirativní moment sdílíme s celým městem a festivalovými hosty. Je to náš dárek všem, kdo mají odvahu snít a udělat první krok k jedinečným nápadům,“ dodal.
Celá podívaná bude trvat téměř 10 minut a diváci ji uvidí po zahajovacím koncertě 3. července a znovu 7. července. „Show svým rozsahem, počtem dronů i vizuální propracovaností posune hranice toho, co bylo dosud možné v Česku vidět. Dostat nad historické centrum Karlových Varů 1300 synchronizovaných dronů vyžadovalo měsíce precizního plánování a desítku povolení, od úřadů až po bezpečnostní složky,“ uvádí David Zaorálek, generální ředitel Spectrum production.
„Chci proto vyseknout obrovskou poklonu Magistrátu města Karlovy Vary, všem místním složkám a úřadům – jejich ochota, profesionalita a vstřícnost při řešení nezbytných povolení byla naprosto klíčová pro to, abychom tento technologický unikát mohli bezpečně uskutečnit,“ dodává.